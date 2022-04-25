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Уткин: «Для „Динамо“ чемпионская гонка закончена»

вчера, 17:28

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

Матч ЦСКА и «Динамо» в эти выходные был во главе угла. Армейцы только пополнились классными легионерами. Сочетание двух медленных защитников «Динамо» Бальбуэны и Евгеньева и стремление высоко держать линию прессинга приводит к выходам один на один. Вот даже Эджуке забил, хотя забивает он достаточно редко. Чёрными ногтями с маникюром ЦСКА вцепился в победу и больше её не упустил. На мой взгляд, для «Динамо» чемпионская гонка закончена.

Ранее бывший тренер ЦСКА выразил противоположную точку зрения.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:53
Снова васёк навонял.
112910415
112910415
вчера в 20:08
ну, не бывает же бесконечной гонки ...
Capral
Capral ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 19:56, ред.
У Динамо, действительно неплохая команда, но однозначно- примитивнейший тренер.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:53
У динамо просто перспективная команда, но точно не чемпионская. Если так будут продолжать, то думаю через 1-2 сезона Зенит встретит серьёзного конкурента.
1 984
1 984
вчера в 19:13
Надо хотя бы дождаться как сегодня Зенит сыграет.
dok66
dok66
вчера в 18:57
Ну хоть испытали себя . И поняли , что могут тягаться . Но ... не сегодня .
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:51
Матчи Динамо с Локо и Самарой- можно вычеркнуть уже сейчас. Я уверен- это будет конкретный слив. Если, конечно, Зенит не простимулирует вышеуказанные команды....
lotsman
lotsman
вчера в 18:42
Чёрными ногтями с маникюром....... о как! Неуважительно, по отношению к ЦСКА.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
Всем нелегко...
Да даже если сегодня и проиграет...что нельзя исключать...но не так уж велики шансы что Динамо в оставшихся 4-х турах наберёт на 4 очка больше чем Зенит....
Зенит дома играет последующие 2-е игры...а Динамо ещё и на Кубок силы будет тратить...да и в то что в последнем туре Саша Кержаков станет тем кто лишил Зенит чемпионства не очень вериться...)))

Посмотрим...несомненно Краснодар,Локо,Спартак непростые соперники...но ведь надо же когда то Зениту и старание и самоотдачу проявить..не всё по-ленивке да на классе очки набирать...

Жаль что Дзюбы не будет...он и в прошлом и в позапрошлом сезонах Краснодару по 2 гола забивал...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:36
Шансы были реальные, но Динамо ими не воспользовалось. Если сегодня зенит обыграет Краснодар, то можно смело поздравлять их с чемпионством.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:28
Пойду Снежного искать)
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:26
Я совсем неуверен, что Зениту сегодня будет легко.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:15
Бермудский треугольник...Снежный человек...Чемпионство Динамо....Лохнесское Чудовище....

Сами напридумывают...небылицы.....
Потом судачат о них....
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:05, ред.
Конечно же все заранее куплено) Хоть не Москвой.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:02
Вася - наше всё) Чем подальше пошлёшь - тем ближе к телу оказывается)
Capral
Capral
вчера в 18:00, ред.
Если ты знаешь, что Евгеньев- ненадежный защитник, а другого нет, значит, подстрахуй его, поставь сзади защитника, перекрои линию защиты, сыграй, как когда-то играли с "чистильщиком". Нет, Шварц, знает, что только его величиство ПРЕССИНГ- спасет отца русской демократии!!!
Capral
Capral
вчера в 17:53
Я не считаю, что чемпионская гонка закончена, я считаю, что Зенит, играет с Динамо в кошки-мышки.....
Capral
Capral
вчера в 17:50
Ну вот, Вася, окончательно прикончил товарища физрука. Нет нет, ни тем, что озвучил окончание чемпионской гонки, но тем, что обнажил то, что дешевые писаки и пиарщики не хотели видеть!!! Конечно, высокий прессинг надо уметь держать! Если у тренера нет футбольной философии- он обречён. И что интересно, ведь, и в матче с Самарой в 1м круге, и в недавнем матче с Ростовом, Динамо пропускало похожие мячи. Неумение тренера поставить игру в защите, его примитивное, глупое использование прессинга как самоцель, приводит к плачевным результатам..... Умный, учится на чужих ошибках, глупый- на своих.
shur
shur
вчера в 17:48
...какая гонка ? ! У Динамо наконец то хоть какая игра пошла в этом сезоне,
и сразу про чемпионство, рановато ещё ! Чёрные ногти, это про молодых
чернокожих офицерах ЦСКА ?!
7nsnmr5z7kqc
7nsnmr5z7kqc
вчера в 17:41
Краснодар еще не проиграл...
протон
протон
вчера в 17:35
Какая была команда! Зачем все было портить приобретением этого пижона Смолова.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:35
Ну, хоть кто-то признал.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:33
Это просто очевидно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:33
Сегодня надежда на Краснодар.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:31
Да какая гонка , так просто потуги !)
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