Уткин: «Для „Динамо“ чемпионская гонка закончена»

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о чемпионской гонке в РПЛ .

Матч ЦСКА и «Динамо» в эти выходные был во главе угла. Армейцы только пополнились классными легионерами. Сочетание двух медленных защитников «Динамо» Бальбуэны и Евгеньева и стремление высоко держать линию прессинга приводит к выходам один на один. Вот даже Эджуке забил, хотя забивает он достаточно редко. Чёрными ногтями с маникюром ЦСКА вцепился в победу и больше её не упустил. На мой взгляд, для «Динамо» чемпионская гонка закончена.