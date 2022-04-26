Агент Мартинса высказался о будущем своего клиента в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Александр Боннефон.
Мы всё ещё не знаем, останется ли Кристофер в «Спартаке».
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Александр Боннефон.
Мы всё ещё не знаем, останется ли Кристофер в «Спартаке».
Будет день - будет пища. Сейчас загадывать что-то нельзя. Но будет обидно потерять Мартинса, ведь он только пришёл и приносит пользу.
Будет день - будет пища. Сейчас загадывать что-то нельзя. Но будет обидно потерять Мартинса, ведь он только пришёл и приносит пользу.