Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Мартинса высказался о будущем своего клиента в «Спартаке»

вчера, 19:51

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс может покинуть клуб. Об этом заявил агент футболиста Александр Боннефон.

Мы всё ещё не знаем, останется ли Кристофер в «Спартаке».

Все новости
Агент Мижигурскис: «У Рассказова были предложения из Европы»
Вчера, 10:11
Газизов: «В „Уфу“ не поступали денежные предложения по покупке Агаларова»
25 апреля
Изидор: «Готов остаться в „Локомотиве“ на все 4 года контракта»
24 апреля
Агент Новосельцева: «Без команды Иван точно не останется»
24 апреля
СлухиАгент: «Глебов в списках всех топ-команд РПЛ»
24 апреля
Слухи«Сочи» назвал стоимость Касьерры
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:27
А от кого толку много?
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:14
Плох тот агент который говорит что нас всё устраивает!)))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 21:02
Слабенький игрок, жаль будет если уедет из Спартака.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:45
Что воду в ступе толочь? Если уйдёт так уйдёт!Жизнь не остановится!
makkie
makkie
вчера в 20:29
Каждый раз агентов мурыжат об одном и том же.
Будет день - будет пища. Сейчас загадывать что-то нельзя. Но будет обидно потерять Мартинса, ведь он только пришёл и приносит пользу.
ДСА
ДСА
вчера в 20:14
Ну и пусть уезжает, всё равно толку мало.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:02
Мартинс и другие леги в ФНЛ точно играть не будут.
Futurista
Futurista
вчера в 19:59
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:52
Наверное ищут варианты!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 