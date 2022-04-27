«Краснодар» может подписать Ахметова из ЦСКА свободным агентом

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может покинуть армейский клуб.
По информации источника, хавбек пока не может договориться с ЦСКА о продлении контракта, срок которого истекает этим летом.
Отмечается, что подписать 24-летнего игрока хочет «Краснодар». У руководства «быков» налажен хороший контакт с представителями футболиста.
Недавно Ахметов отказался комментировать ситуацию с продлением контракта с ЦСКА.
Да, он и на сборах уже чего-то тупил, не приехал во время, потом много пропускал.
Очевидно контракт ни он не хочет пере подписывать на прежних условиях или даже на менее выгодных ему, ни ЦСКА продлевать его не хочет.
Да и тут вон уж Ушакова стали к играм привлекать, в принципе не хуже Ахметова справляется.
Плюс еще наверное могут и Кучаева вернуть.
Так что Ахметов не является какой-то большой потерей.
Более менее нормально он играл только первые несколько месяцев, когда только пришел.
Но новую команду понятно дело найдет. Может Краснодар, а может какую другую.
Да, он и на сборах уже чего-то тупил, не приехал во время, потом много пропускал.
Очевидно контракт ни он не хочет пере подписывать на прежних условиях или даже на менее выгодных ему, ни ЦСКА продлевать его не хочет.
Да и тут вон уж Ушакова стали к играм привлекать, в принципе не хуже Ахметова справляется.
Плюс еще наверное могут и Кучаева вернуть.
Так что Ахметов не является какой-то большой потерей.
Более менее нормально он играл только первые несколько месяцев, когда только пришел.
Но новую команду понятно дело найдет. Может Краснодар, а может какую другую.
Будем понаблюдать за парнем, в ЦСКА карьера у него не заладилась.
Будем понаблюдать за парнем, в ЦСКА карьера у него не заладилась.