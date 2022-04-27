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«Краснодар» может подписать Ахметова из ЦСКА свободным агентом

сегодня, 13:13

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может покинуть армейский клуб.

По информации источника, хавбек пока не может договориться с ЦСКА о продлении контракта, срок которого истекает этим летом.

Отмечается, что подписать 24-летнего игрока хочет «Краснодар». У руководства «быков» налажен хороший контакт с представителями футболиста.

Недавно Ахметов отказался комментировать ситуацию с продлением контракта с ЦСКА.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:20
Ну, в этом году Ахметов по-моему только один раз вышел на замену в конце игры. К основе его теперь на пушечный выстрел не подпускают.
Да, он и на сборах уже чего-то тупил, не приехал во время, потом много пропускал.
Очевидно контракт ни он не хочет пере подписывать на прежних условиях или даже на менее выгодных ему, ни ЦСКА продлевать его не хочет.
Да и тут вон уж Ушакова стали к играм привлекать, в принципе не хуже Ахметова справляется.
Плюс еще наверное могут и Кучаева вернуть.
Так что Ахметов не является какой-то большой потерей.
Более менее нормально он играл только первые несколько месяцев, когда только пришел.
Но новую команду понятно дело найдет. Может Краснодар, а может какую другую.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:36
Вся карьера -около скандалов.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 16:24
Это будет зависеть как на это отреагирует Березуцкий ...если скажет что Ахметов ему нужен то переподпишут, если скажет что не нужен то и нет. Кстати будет ещё один момент...будут ли вообще еврокубки у наших клубов, и кто останется из иностранцев в командах....если многие иностранные игроки разъедутся, то свои будут ещё больше нужны на следующий сезон.
isamsn
isamsn
сегодня в 16:22
Конечно сидеть на лавке мало радости и оптимизма не добавляет . Однако в 24 года нужно проявлять себя на поле с большим КПД .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:37
Краснодару может помочь а нам уже врядли, ему нужна перезагрузка.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:22
На заре карьеры Ахметова ему прочили светлое будущее , сравнивали с Головиным. А в итоге пока получается полный пшик, что уже не удивляет. Сколько таких молодых и перспективных канули в итоге в неизвестных направлениях. Сможет ли Ахметов заиграть в Краснодаре - это пока большой вопрос.
Будем понаблюдать за парнем, в ЦСКА карьера у него не заладилась.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:06
Вряд ли сейчас Краснодар сможет предложить зарплату сопоставимую с ЦСКА.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:57
Что то ещё один армеец деградировать стал...
Cat01
Cat01
сегодня в 13:27
Может так будет лучше
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:21
Значит подпишут
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:14
Ну этот не пропадёт!
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