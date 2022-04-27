«Краснодар» может подписать Ахметова из ЦСКА свободным агентом

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сегодня, 13:13

Полузащитник ЦСКА может покинуть армейский клуб.

По информации источника, хавбек пока не может договориться с ЦСКА о продлении контракта, срок которого истекает этим летом.

Отмечается, что подписать 24-летнего игрока хочет «Краснодар». У руководства «быков» налажен хороший контакт с представителями футболиста.