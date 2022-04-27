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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Москалёв обслужит «Зенит» и «Локомотив». Назначения судей на 27-й тур РПЛ

вчера, 17:03

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура Российской Премьер-лиги.

30 апреля (суббота)

«Динамо» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Сергей Мацюра.

1 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Зуев.

«Химки» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Николай Левников.

2 мая (понедельник)

«Арсенал» – «Нижний Новгород»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Игорь Синер.

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Все комментарии
minai
minai ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:39
У нас в РПЛ это не поможет.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:35
Кого на этот раз засудят???
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:09
Москалеву отвод. За фамилию.
pomor45
pomor45 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:38
На севере москалями называют пчеловидных мух, например, оводов и существ хуже чертей. В словаре В.И. Даля содержится такая присказка: «От москаля, хоть полы отрежь, да уйди! Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль».
pomor45
pomor45
вчера в 20:24
Обсуждение вялое и невнятное. Публика уже наелась судейской темой.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:21
Похоже Спартак заплатит Крыльям , чтоб не играли .
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:11
Безбородов назначен на матч тура
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:52
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:26
    Играть надо так, чтобы судья не мог испортить игру.
    makkie
    makkie ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 18:28
    Локо в последних матчах только так судьи помогают.
    Хоть Москалёв, хоть Карасёв, хоть Казарцев.
    Sigurd Ring
    Sigurd Ring
    вчера в 17:45
    Москалёв - лучший судья РФ
    МапС
    МапС
    вчера в 17:26
    Волнует противостояние обиженных судьями в прошлом туре команд. Судейский корпус в ступоре. Из всей бригады только Турбина и знаю.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 17:23
    Визгу будет опять море.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 17:23
    Да ладно! Не коварнее Миши))
    David Young
    David Young ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 17:19
    .
    LOpp
    LOpp
    вчера в 17:18
    Москаль же, ну точно Локомотив победит
    Cat01
    Cat01
    вчера в 17:13
    Посмотрим на результат?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:09
    Очень коварный тип...
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