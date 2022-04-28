Канчельскис: «Если „Спартак“ вылетит, это будет нонсенс»

Бывший игрок сборной России считает попадание «Спартака» в зону стыковых матчей по итогу сезона РПЛ маловерятным.

Попадет ли «Спартак» в стыки? Нет, не должен. С таким составом – точно не попадет. Как-нибудь дотянут до конца сезон. У «Спартака» просто нет результата, а в некоторых эпизодах игра команды выглядит неплохо. Но самое главное – результат, для «Спартака» это важно. Если все же «красно-белые» вылетят, это будет нонсенс.