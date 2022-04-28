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Канчельскис: «Если „Спартак“ вылетит, это будет нонсенс»

вчера, 15:37

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает попадание «Спартака» в зону стыковых матчей по итогу сезона РПЛ маловерятным.

Попадет ли «Спартак» в стыки? Нет, не должен. С таким составом – точно не попадет. Как-нибудь дотянут до конца сезон. У «Спартака» просто нет результата, а в некоторых эпизодах игра команды выглядит неплохо. Но самое главное – результат, для «Спартака» это важно. Если все же «красно-белые» вылетят, это будет нонсенс.

Ранее свою точку зрения по данному поводу выразил бывший тренер ЦСКА.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:58
Спартак не вылетит, у них крыша есть!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:47
Не дождетесь это точно
санек002
санек002 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 16:45
вот это нонсенс!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:39
Никакого нонсенса не произойдёт просто свершится факт.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:36
если так судить будут то вылетит
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:26
Нонсенс это руководство клуба и Зарема со своей популярностью.
Cat01
Cat01
вчера в 16:08
Это ге пройдёт
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:59
Если Зенит оформит чемпионство в ближайшие 2 тура то не позволит Спартаку вылететь....ввиду благородности и чувству солидарности...

В столицу и Нижний полетит 2-й состав 4-го дубля......
альсато
альсато
вчера в 15:52
это будет не НОНСЕНС!...это будет -НАГРАДА! (по делам)
ztt423xtsq5f
ztt423xtsq5f
вчера в 15:45
Не будет никаких стыков у Спартака
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:42
Спартак такой же клуб как и остальные, хватит из них неприкасаемых лепить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41, ред.
В ЮБИЛЕЙ НЕ ДАДУТ.

Считаю что теоретически Спартак может вылететь, если в стыках попадёт на Торпедо. Всё-таки тоже столичная команда с богатой историей. Но Торпедо пока проходит напрямую, да и неизвестно, что будет с лидирующим пока Оренбургом.
С другими командами Спартак просто вытянут за уши.
Да и не попадёт он в стыки по той же причине...
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