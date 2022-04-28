Канчельскис: «Если „Спартак“ вылетит, это будет нонсенс»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис считает попадание «Спартака» в зону стыковых матчей по итогу сезона РПЛ маловерятным.
Попадет ли «Спартак» в стыки? Нет, не должен. С таким составом – точно не попадет. Как-нибудь дотянут до конца сезон. У «Спартака» просто нет результата, а в некоторых эпизодах игра команды выглядит неплохо. Но самое главное – результат, для «Спартака» это важно. Если все же «красно-белые» вылетят, это будет нонсенс.
Ранее свою точку зрения по данному поводу выразил бывший тренер ЦСКА.
Считаю что теоретически Спартак может вылететь, если в стыках попадёт на Торпедо. Всё-таки тоже столичная команда с богатой историей. Но Торпедо пока проходит напрямую, да и неизвестно, что будет с лидирующим пока Оренбургом.
С другими командами Спартак просто вытянут за уши.
Да и не попадёт он в стыки по той же причине...
Считаю что теоретически Спартак может вылететь, если в стыках попадёт на Торпедо. Всё-таки тоже столичная команда с богатой историей. Но Торпедо пока проходит напрямую, да и неизвестно, что будет с лидирующим пока Оренбургом.
С другими командами Спартак просто вытянут за уши.
Да и не попадёт он в стыки по той же причине...