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Алип: «„Зенит“ пытается каждый матч провести на 100% и выиграть»

сегодня, 12:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив30.04.2022 в 19:30 Не начался

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался перед матчем РПЛ против «Локомотива».

Мы не смотрим в турнирную таблицу, делаем всё по максимуму, чтобы не нужно было смотреть на результаты «Динамо». «Зенит» пытается каждый матч провести на 100% и выиграть. Сегодня будем готовиться и смотреть видеоанализ о «Локомотиве». Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем подготовку. Как оцениваю свою игру? Тренера нужно спросить, нравится ли ему всё.

Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак также высказался по данному поводу.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:57
Так себе игрок!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 13:31
Не особо нужен кому Зениту? А как же цель золотой дубль на сезон?
Или Зенит испугался, что с таким подбором игроков и скамейкой они просто не способны играть на чемпионат и кубок и решили выбрать одно?
Вы просто пытаетесь оправдать Зенит и не более того.
Причём здесь серия пенальти и лотерея?
Зенит вышел непонятно каким составом и вёл себя высокомерно относительно команды из ФНЛ. С первых минут они просто ходили по полю, пасы отдавались как их учили на тренировках, но мяч улетал далеко от цели и пасы казались не точными. А знаешь почему? А по тому, что зенитовцы даже не пытались бежать за мячом. Им казалось, что игроки Алании сами с испугу забивать будут.
Зенит забегал только когда пропустил во втором тайме и то когда бразильцы вышли. Но карма высокомерия всё равно настигла их.
Зениту кубок нужен был, но они хотели обойтись малой кровью, а за это наказывают.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:07
Ага, только на Алании решили сэкономить силы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:06
Может и не особо нужен этот кубок.
И потом, проиграли-то по пенальти, а это лотерея.
Ну и состав был полурезервный...
Cat01
Cat01
сегодня в 12:59
Желаем удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:38
После матча с Аланией...в которой Семак решил пройти в полуфинал играя лишь 15 минут из 90 - есть сомнения в словах Нуралы....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:37
Алип в Зенит влип.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:18
Шутник блин)))
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