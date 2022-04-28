Алип: «„Зенит“ пытается каждый матч провести на 100% и выиграть»

Защитник «Зенита» высказался перед матчем РПЛ против «Локомотива».

Мы не смотрим в турнирную таблицу, делаем всё по максимуму, чтобы не нужно было смотреть на результаты «Динамо». «Зенит» пытается каждый матч провести на 100% и выиграть. Сегодня будем готовиться и смотреть видеоанализ о «Локомотиве». Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем подготовку. Как оцениваю свою игру? Тренера нужно спросить, нравится ли ему всё.