Алип: «„Зенит“ пытается каждый матч провести на 100% и выиграть»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался перед матчем РПЛ против «Локомотива».
Мы не смотрим в турнирную таблицу, делаем всё по максимуму, чтобы не нужно было смотреть на результаты «Динамо». «Зенит» пытается каждый матч провести на 100% и выиграть. Сегодня будем готовиться и смотреть видеоанализ о «Локомотиве». Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем подготовку. Как оцениваю свою игру? Тренера нужно спросить, нравится ли ему всё.
Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак также высказался по данному поводу.
Или Зенит испугался, что с таким подбором игроков и скамейкой они просто не способны играть на чемпионат и кубок и решили выбрать одно?
Вы просто пытаетесь оправдать Зенит и не более того.
Причём здесь серия пенальти и лотерея?
Зенит вышел непонятно каким составом и вёл себя высокомерно относительно команды из ФНЛ. С первых минут они просто ходили по полю, пасы отдавались как их учили на тренировках, но мяч улетал далеко от цели и пасы казались не точными. А знаешь почему? А по тому, что зенитовцы даже не пытались бежать за мячом. Им казалось, что игроки Алании сами с испугу забивать будут.
Зенит забегал только когда пропустил во втором тайме и то когда бразильцы вышли. Но карма высокомерия всё равно настигла их.
Зениту кубок нужен был, но они хотели обойтись малой кровью, а за это наказывают.
Или Зенит испугался, что с таким подбором игроков и скамейкой они просто не способны играть на чемпионат и кубок и решили выбрать одно?
Вы просто пытаетесь оправдать Зенит и не более того.
Причём здесь серия пенальти и лотерея?
Зенит вышел непонятно каким составом и вёл себя высокомерно относительно команды из ФНЛ. С первых минут они просто ходили по полю, пасы отдавались как их учили на тренировках, но мяч улетал далеко от цели и пасы казались не точными. А знаешь почему? А по тому, что зенитовцы даже не пытались бежать за мячом. Им казалось, что игроки Алании сами с испугу забивать будут.
Зенит забегал только когда пропустил во втором тайме и то когда бразильцы вышли. Но карма высокомерия всё равно настигла их.
Зениту кубок нужен был, но они хотели обойтись малой кровью, а за это наказывают.