Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Канчельскис: «Переход Хвичи в „Наполи“ — это супер!»

сегодня, 12:36

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Естественно, переход в «Наполи» — это супер! Такой шанс дается раз в жизни. Попробовать надо в любом случае. Это Серия А, такой клуб и играть на стадионе имени Марадоны — это фантастика. Все зависит от того, как он проявит себя в Италии.

Тут тяжело что-то прогнозировать. Шанс всегда есть, у каждого футболиста. Нужно смотреть в какой форме он будет, как его будут использовать, захотят ли ему давать играть на той или иной позиции и как он пройдет предсезонную подготовку. Все в совокупности должно сказаться. На мой взгляд, вполне может.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал выгодные качества Хвичи, которые могут помочь ему закрепиться в новой команде.

Все новости
Канчельскис: «Если „Спартак“ вылетит, это будет нонсенс»
Сегодня, 15:37
Бышовец: «„Зенит“ цельная команда, и у клуба понятная концепция»
Сегодня, 15:20
Наумов: «Противостояние между „Локо“ и „Зенитом“ всегда очень интересно»
Сегодня, 14:50
Александр Мостовой: «Я был удивлён „Вильярреалом“: они не бегут вперёд»
Сегодня, 13:54
Алип: «„Зенит“ пытается каждый матч провести на 100% и выиграть»
Сегодня, 12:17
Семак: «„Локомотив“ — главный наш соперник на протяжении последних лет»
Сегодня, 11:46
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:24
Рубин вешает лапшу на уши про неслыханное давление на Хвичу в Грузии и т.д (ряд грузин ещё играет в России и ничего) ну ушел бы он просто в аренду, так как у него контракт который он мог не мог сам расторгнуть и всё никаких вопросов. А вот к кому в этой ситуации возникают вопросы так это к руководству Рубина, что это за отговорки про просто пошли на встречу...речь идёт о 8 млн евро, вы что благотворительная организация? Думаю что тут дело явно не чисто.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:19
лавка - это супер!
он и в казани сидел бы на лавке, но дефицит в людях и отсутствие тренера, дали ему возможность побегать по полю...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 15:19, ред.
Что то много шума вокруг Хвичи.
У меня лично возникают сомнения в его удачном выступлении в сильных клубах.
Как показывает его игра в России, он может выдать пару игр, а потом быть просто не заметным. Его не хватает физически и он не любит силовую борьбу.
Как мне кажется его просто затопчут в Серии А.
альсато
альсато
сегодня в 14:56
любой переход футболиста из Батумского Динамо в серию А-это супер!...но это только-переход!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:29
Когда Миранчук с Шомуродовым в Италию рванули, тоже все кричали, что это супер, что потянут, а в итоге лавка , редкие выходы на поле. Так что лучше не загадывать, а подождать , тем более что Хвича уходил из Рубина в плачевном состоянии.
Будем понаблюдать.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 14:10
Хвича как он раскрылся в Казани.Не знаю,он подтянуть Серия А. Думаю время покажет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:24
Пожелаю Удачи. А получится или нет , посмотрим.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:19
Поживём увидим как говорится
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 13:09, ред.
Так ведь задачи не было...
Это общеизвестный факт...
Не верите у Семака спросите..))
Были задачи - брали еврокубки...
А сейчас таков период...руководству достаточно гегемонии в РПЛ...без претензий на построение по-европейски сильной команды...и ни моё ни ваше ни чьё либо желание это не изменит.....
Ну и смысл...об этом судачить??
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:03
По исключениям не судят обычно. Ты на "Зенит" хотя бы с первого посмотри, и скажи, когда он с его ресурсами последний раз хоть кого-то шатал в Европе.
drug01
drug01
сегодня в 12:58
Всё верно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:44, ред.
У Канчельскиса всё как обычно....
Всё что на запад - всё супер...
Всё что здесь - уныло...

Только вот команда из нашего чемпа...с 10-го места.... шатает эти Наполи и дома и в гостях...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 12:40
Согласен с ним.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 