Канчельскис: «Переход Хвичи в „Наполи“ — это супер!»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

Естественно, переход в «Наполи» — это супер! Такой шанс дается раз в жизни. Попробовать надо в любом случае. Это Серия А, такой клуб и играть на стадионе имени Марадоны — это фантастика. Все зависит от того, как он проявит себя в Италии.

Тут тяжело что-то прогнозировать. Шанс всегда есть, у каждого футболиста. Нужно смотреть в какой форме он будет, как его будут использовать, захотят ли ему давать играть на той или иной позиции и как он пройдет предсезонную подготовку. Все в совокупности должно сказаться. На мой взгляд, вполне может.