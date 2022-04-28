Наумов: «Противостояние между „Локо“ и „Зенитом“ всегда очень интересно»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом».

Я думаю, что с «Зенитом» уже все понятно — выиграет он у «Локомотива» или не выиграет, он все равно станет чемпионом. Вряд ли этот матч будет определяющим. Другой вопрос, что это противостояние между «Локо» и «Зенитом» всегда очень интересно, часто бывает много голов. С точки зрения турнирной борьбы железнодорожникам уже ничего не светит — ну станут они пятыми или четвертыми, или шестыми — роли никакой это не играет. Так что интригу накануне этого матча искать трудно. Она, скорее, заключается просто в том, что это два сильных российских клуба, один из которых суперклуб «Зенит» — и ждем интересную борьбу на поле. Она будет очень хорошая, бескомпромиссная, жесткая. И обязательно будет результативной — ждем голов.