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Наумов: «Противостояние между „Локо“ и „Зенитом“ всегда очень интересно»

сегодня, 14:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив30.04.2022 в 19:30 Не начался

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом».

Я думаю, что с «Зенитом» уже все понятно — выиграет он у «Локомотива» или не выиграет, он все равно станет чемпионом. Вряд ли этот матч будет определяющим. Другой вопрос, что это противостояние между «Локо» и «Зенитом» всегда очень интересно, часто бывает много голов. С точки зрения турнирной борьбы железнодорожникам уже ничего не светит — ну станут они пятыми или четвертыми, или шестыми — роли никакой это не играет. Так что интригу накануне этого матча искать трудно. Она, скорее, заключается просто в том, что это два сильных российских клуба, один из которых суперклуб «Зенит» — и ждем интересную борьбу на поле. Она будет очень хорошая, бескомпромиссная, жесткая. И обязательно будет результативной — ждем голов.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак также подчеркнул значимость матча.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 15:46
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 15:38
    Если судьи не помешают то должно быть интересно.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 15:37
    Смотреть противно как мерются письками Газпром и РЖД
    sv_1969
    sv_1969 ответ Cat01 (раскрыть)
    сегодня в 15:33
    В ЕК особенно
    протон
    протон
    сегодня в 15:27
    Пусть будет красивая огненная игра.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:14
    Дождёмся игра, а там видно будет.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 15:08
    Зенит не победим!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:05
    Ожидаю упорный матч...
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 14:57
    Умер известный футбольный агент Мино Райола.

    54-летний нидерландский агент итальянского происхождения представлял интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлинга Холанда, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других футболистов.
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    Кто знает, правда ли это?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    сегодня в 14:52
    Зенит забьет много.
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