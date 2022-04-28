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Семак: «„Локомотив“ — главный наш соперник на протяжении последних лет»

сегодня, 11:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив30.04.2022 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал важность грядущего матча РПЛ против «Локомотива».

«Локомотив» — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник на протяжении последних лет. За последние четыре года мы постоянно сталкиваемся с ними во всех турнирах. Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых игроков. Игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально. Тот же Изидор – достаточно посмотреть на количество его голов. Тот же Керк, тот же Кухта. Пропускают игру Жемалетдинов, Баринов, то есть очень хорошие игроки по качеству работы с мячом, очень сильны при игре в быстрых атаках. Поэтому нам придётся подумать и поломать голову, как нам правильно сыграть против «Локомотива».

«Локомотив» выдал очень хорошие по качеству матчи против «Спартака» и против того же ЦСКА, разумеется, это очень серьезный соперник.

Ранее Семак попал в список лучших тренеров российского первенства в апреле.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:23
Локо, может и не главный соперник Зенита в чемпионате, то неудобный, постоянно отбирает очки. А ЦСКА с Динамо - это уже много последних лет клиенты Зенита по поставке ему очков.
альсато
альсато
сегодня в 15:05
я считаю, что Локомотив (в нынешнем состоянии) может ушатать любой клуб РПЛ!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:54
Главный соперник Зенита это Семак. Про76 ве что мог в Европе , Ну теперь и пожаловаться можно и на раздолбанный Локомотив , чтоб как то оправдать ничейку.
mahb9ik
mahb9ik
сегодня в 14:14
Ага, конечно, главное нам не отлететь как в прошлом году, хоть ничейку зацепить, с таким составом и хернёй творящихся в руководстве надеяться больше не на что
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:04
Не знает что уже сказать
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:56
Так то оно так, но Локо этот сезон провалил.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:35
Ну всё.....
Пора Дзюбу выпускать....
(Как я понимаю Артём Сергеевич уже в том статусе что играет только в Питере))))

За последний год - 3 игры...Зенит-Локо....
В Калининграде...в Москве и в Питере....
2 победы Зенита и ничья...
По мячам 10-2....

Баринов и Жемалетдинов существенные потери для гостей...
Но Изидор - огонь....вновь почувствовал себя в 3-й французской Лиге в принципе из которой и пришёл...и стал таким же забивным как в "Бастии-Борго"...

Удачи Зениту с 3-мя московскими командами в ближайших 3-х турах !!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:24
Локо если очень постарается может усилить интригу в чемпионате.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:23
Эту песню не задушишь не убьёшь !
Соло в исполнении гения Семака !)
ДСА
ДСА
сегодня в 12:05
Теперь уже не соперник, а просто проходная команда.
1 984
1 984 ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Соломку стелет Богданыч.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:56
Зачем всё это говорить???
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 11:49
да,предсказание счета. Скрин не делал,но после полуфиналов мой рейтинг не обновился
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