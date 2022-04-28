Семак: «„Локомотив“ — главный наш соперник на протяжении последних лет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал важность грядущего матча РПЛ против «Локомотива».
«Локомотив» — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник на протяжении последних лет. За последние четыре года мы постоянно сталкиваемся с ними во всех турнирах. Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых игроков. Игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально. Тот же Изидор – достаточно посмотреть на количество его голов. Тот же Керк, тот же Кухта. Пропускают игру Жемалетдинов, Баринов, то есть очень хорошие игроки по качеству работы с мячом, очень сильны при игре в быстрых атаках. Поэтому нам придётся подумать и поломать голову, как нам правильно сыграть против «Локомотива».
«Локомотив» выдал очень хорошие по качеству матчи против «Спартака» и против того же ЦСКА, разумеется, это очень серьезный соперник.
Ранее Семак попал в список лучших тренеров российского первенства в апреле.
Пора Дзюбу выпускать....
(Как я понимаю Артём Сергеевич уже в том статусе что играет только в Питере))))
За последний год - 3 игры...Зенит-Локо....
В Калининграде...в Москве и в Питере....
2 победы Зенита и ничья...
По мячам 10-2....
Баринов и Жемалетдинов существенные потери для гостей...
Но Изидор - огонь....вновь почувствовал себя в 3-й французской Лиге в принципе из которой и пришёл...и стал таким же забивным как в "Бастии-Борго"...
Удачи Зениту с 3-мя московскими командами в ближайших 3-х турах !!!!
Пора Дзюбу выпускать....
(Как я понимаю Артём Сергеевич уже в том статусе что играет только в Питере))))
За последний год - 3 игры...Зенит-Локо....
В Калининграде...в Москве и в Питере....
2 победы Зенита и ничья...
По мячам 10-2....
Баринов и Жемалетдинов существенные потери для гостей...
Но Изидор - огонь....вновь почувствовал себя в 3-й французской Лиге в принципе из которой и пришёл...и стал таким же забивным как в "Бастии-Борго"...
Удачи Зениту с 3-мя московскими командами в ближайших 3-х турах !!!!
Соло в исполнении гения Семака !)
Соло в исполнении гения Семака !)