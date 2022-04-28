Семак: «„Локомотив“ — главный наш соперник на протяжении последних лет»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал важность грядущего матча РПЛ против «Локомотива».

«Локомотив» — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник на протяжении последних лет. За последние четыре года мы постоянно сталкиваемся с ними во всех турнирах. Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых игроков. Игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально. Тот же Изидор – достаточно посмотреть на количество его голов. Тот же Керк, тот же Кухта. Пропускают игру Жемалетдинов, Баринов, то есть очень хорошие игроки по качеству работы с мячом, очень сильны при игре в быстрых атаках. Поэтому нам придётся подумать и поломать голову, как нам правильно сыграть против «Локомотива».