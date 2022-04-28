Александр Мостовой: «Я был удивлён „Вильярреалом“: они не бегут вперёд»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы перед игрой говорили, что «Ливерпулю» просто не будет. Это доказал первый тайм: пространства не было, зоны закрыты, «Вильярреал» всей командой оборонялся и продержался. Но то, что произошло во втором тайме за каких-то пять минут… Пропустили быстро два мяча — это ужасно.

Я был удивлён «Вильярреалом»: они проигрывают 0:2 и не бегут вперёд. Они продолжали сидеть даже после замен: один человек побежал вперёд, а трое стоят — это как? Что вы делаете? «Ливерпуль» держал мяч, как хотел. Если бы «Вильярреал» продержался до 65-й минуты, то всё было бы немножко по-другому. Но втором тайм они провели ужасно. Разочаровал Парехо: он постоянно терял мяч. Чуквуэзе был не заметен, его будто на поле вообще не было. Их возили без мяча.