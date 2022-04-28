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Александр Мостовой: «Я был удивлён „Вильярреалом“: они не бегут вперёд»

сегодня, 13:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Мы перед игрой говорили, что «Ливерпулю» просто не будет. Это доказал первый тайм: пространства не было, зоны закрыты, «Вильярреал» всей командой оборонялся и продержался. Но то, что произошло во втором тайме за каких-то пять минут… Пропустили быстро два мяча — это ужасно.

Я был удивлён «Вильярреалом»: они проигрывают 0:2 и не бегут вперёд. Они продолжали сидеть даже после замен: один человек побежал вперёд, а трое стоят — это как? Что вы делаете? «Ливерпуль» держал мяч, как хотел. Если бы «Вильярреал» продержался до 65-й минуты, то всё было бы немножко по-другому. Но втором тайм они провели ужасно. Разочаровал Парехо: он постоянно терял мяч. Чуквуэзе был не заметен, его будто на поле вообще не было. Их возили без мяча.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:30
Не каждый же матч фартит.
протон
протон
сегодня в 15:26
Ливер смог предложить не только класс, как Бавария и Юве, но и интенсивность. В первом тайме стояли наглухо, во втором поплыли.
альсато
альсато
сегодня в 15:12
если человек на 6-ом десятке и при этом бывает удивлен чем то и кем то-значит ему есть еще чему УЧИТСЯ!)))
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:06
Такая у них тактика на гостевой матч. Дома думаю посмелее сыграют, но отыграть 2 мяча конечно будет тяжело.
9gbye8rn3p5v
9gbye8rn3p5v
сегодня в 14:45
У них такая тактика
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:38
Что делать такая была установка.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:30
Тяжело бежать после 50 мин непрерывной обороны
beefs
beefs
сегодня в 14:23
Они надеятся на домашний матч...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:18
Им простительно, там тренеришка тренерует)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:16
Там МЮ даже и не бегал вперед, а если бы бегал - ещё больше бы им насовали, и они это прекрасно понимали. И Вильярреал это тоже прекрасно понимал. Один Мостовой этого не понимает, видимо, старость
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:11, ред.
Вот МЮ уже набегался вперёд...с Ливерпулем...)))
0:9..по итогам двух встреч...
Мостовой того же и испанцам желает ???
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:06
Добрый день! Рейтинг давно не обновляется! А в рейтинге по турам надпись Пока матчей не было
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 14:06
Вильярреал без мяча подобен Ливерпулю с мячом, но только без мяча
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 14:03, ред.
Александр Мостовой: «Я был удивлён „Вильярреалом“: они не бегут вперёд»
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:58
Так они и с Баварией не особо бежали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:55
Они даже одного гола не смогли забить!
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