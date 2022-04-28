Бышовец: «„Зенит“ цельная команда, и у клуба понятная концепция»

Бывший главный тренер сборной России считает, что «Зенит» может оформить чемпионство в игре с «Локомотивом».

Думаю, такая задача будет стоять перед игроками. «Зенит» более цельная команда, и у клуба понятная концепция. Она очень похожа на донецкий «Шахтер», потому что у этой команды была диаспора бразильцев. Если раньше «Зенит» приобретал аргентинских футболистов, то сейчас игру петербуржцев определяют бразильцы. «Зенит» молодая команда, но в то же время с опытом. Единственное, что у «сине-бело-голубых» иногда присутствует — недооценка соперника. Матч с «Аланией» это доказал, и в какой-то степени игра в кубке послужит для них уроком в матче с «Локомотивом».