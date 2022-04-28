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Бышовец: «„Зенит“ цельная команда, и у клуба понятная концепция»

вчера, 15:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 19:30 Не начался

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Зенит» может оформить чемпионство в игре с «Локомотивом».

Думаю, такая задача будет стоять перед игроками. «Зенит» более цельная команда, и у клуба понятная концепция. Она очень похожа на донецкий «Шахтер», потому что у этой команды была диаспора бразильцев. Если раньше «Зенит» приобретал аргентинских футболистов, то сейчас игру петербуржцев определяют бразильцы. «Зенит» молодая команда, но в то же время с опытом. Единственное, что у «сине-бело-голубых» иногда присутствует — недооценка соперника. Матч с «Аланией» это доказал, и в какой-то степени игра в кубке послужит для них уроком в матче с «Локомотивом».

Ранее бывший президент «Локомотива» назвал интригу в матче команды с петербуржцами.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 18:14
Концепция "Газ в обмен на медали"...
ДСА
ДСА
вчера в 17:40
Концепция: скупить всех перспективных и этим ослабить конкурентов.
112910415
112910415
вчера в 17:34
концепция очень понятная
Варвар7
Варвар7 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:39
Рейтинг по турам появился спасибо! Но при простом складывании (калькулятором) сумма не совпадает с общим рейтингом который некоторое время не обновлялся (запомнил по двум последним цифрам - мой год рождения) Скрин скинуть не могу - не то поколение. Если возможно проверти общий рейтинг!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:38
Это не означает победу Зенита.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:31
Толя как Власта на довольствие хочет встать))
shlomo
shlomo
вчера в 15:25
Будем считать, что он прав
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