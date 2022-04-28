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КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» по итогам матча 1/4 финала Кубка России

вчера, 17:09
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 1/4 финала Кубка России.

Выход за пределы технической зоны Ваноли — штраф 20 тыс. рублей. На 28-й минуте Ваноли нанес удар бутылкой воды, пнув её ногой. Главный тренер принес извинения. За неспортивное поведение он оштрафован на 60 тыс. рублей.

Зрители центральной трибуны бросали предметы в техническую зону «Спартака». За бросание зрителями предметов оштрафовать ЦСКА на 50 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

У «Спартака» семь предупреждений в матче — штраф 100 тыс. рублей.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:31, ред.
"....За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тыс. рублей...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312473/vanoli-paolo-grigoryanc-artur 28.04.2022
Если я правильно понял, то болельщики Спартака кричали что то типа ""Сэр, вы не правы" - это судье. Или " Господа, зря радуетесь" - это в адрес болельщиков ЦСКА. Как приятно встретить интеллигентов среда фанов Спартака.
Futurista
Futurista
вчера в 18:17
Спартак оштрафовал ЦСКА со счетом 1:0...
протон
протон
вчера в 17:46
просто сбор левых денег
112910415
112910415
вчера в 17:37
не покладая рук трудятся, однако
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:28
Федун каждую копейку считает, Зарема без подарков, а тут ещё штраф.
Как выжить нищему Федуну?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:18
КДК работает, капля пота 💧 = очень дорогое удовольствие для клубов!)
drug01
drug01
вчера в 17:13
Всё по правилам
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