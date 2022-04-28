КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» по итогам матча 1/4 финала Кубка России

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 1/4 финала Кубка России.
Выход за пределы технической зоны Ваноли — штраф 20 тыс. рублей. На 28-й минуте Ваноли нанес удар бутылкой воды, пнув её ногой. Главный тренер принес извинения. За неспортивное поведение он оштрафован на 60 тыс. рублей.
Зрители центральной трибуны бросали предметы в техническую зону «Спартака». За бросание зрителями предметов оштрафовать ЦСКА на 50 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.
У «Спартака» семь предупреждений в матче — штраф 100 тыс. рублей.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312473/vanoli-paolo-grigoryanc-artur 28.04.2022
Если я правильно понял, то болельщики Спартака кричали что то типа ""Сэр, вы не правы" - это судье. Или " Господа, зря радуетесь" - это в адрес болельщиков ЦСКА. Как приятно встретить интеллигентов среда фанов Спартака.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1312473/vanoli-paolo-grigoryanc-artur 28.04.2022
Если я правильно понял, то болельщики Спартака кричали что то типа ""Сэр, вы не правы" - это судье. Или " Господа, зря радуетесь" - это в адрес болельщиков ЦСКА. Как приятно встретить интеллигентов среда фанов Спартака.
Как выжить нищему Федуну?
Как выжить нищему Федуну?