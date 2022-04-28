КДК РФС оштрафовал ЦСКА и «Спартак» по итогам матча 1/4 финала Кубка России

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что ЦСКА и «Спартак» оштрафованы по итогам матча 1/4 финала Кубка России.

Выход за пределы технической зоны Ваноли — штраф 20 тыс. рублей. На 28-й минуте Ваноли нанес удар бутылкой воды, пнув её ногой. Главный тренер принес извинения. За неспортивное поведение он оштрафован на 60 тыс. рублей.

Зрители центральной трибуны бросали предметы в техническую зону «Спартака». За бросание зрителями предметов оштрафовать ЦСКА на 50 тыс. рублей. За скандирование ненормативной лексики болельщиками ЦСКА клуб оштрафован на 100 тыс. рублей.

У «Спартака» семь предупреждений в матче — штраф 100 тыс. рублей.