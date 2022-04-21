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В КДК рассказали о санкциях, принятых в отношении Кухты и Родригао

21 апреля 2022, 16:15
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, какое решение было принято по итогам матча 25-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (2:2).

ЭСК указал, что Кухта был удалён справедливо. Было агрессивное и умышленное поведение игрока. «Сочи» не подавал на отмену красной карточки Родригао. Поэтому рассматривали по факту. Заслушали всех, на основе всех видео приняли решение. И Кухта, и Родригао удалены на два матча. С учётом автоматической дисквалификации.

«Локомотив» в письме написал, что Кухта совершил нарушение по неосторожности. Родригао обосновал своё поведение тем, что у него болело ребро, Кухта наступил. У игрока «Сочи» была боль, ответная реакция — удар ногой в район ребра. Следующие две игры оба футболиста пропускают.

Едвай на бровке поля после неудачного технического приёма ударил ногой по микрофону, повредив его. Футболист оштрафован за неспортивное поведение на 60 тысяч рублей.

Во втором тайме встречи Родригао и Кухта упали в штрафной площади в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра. Арбитр после просмотра видеоповтора принял решение удалить обоих участников эпизода.

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Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 17:07
Ну хоть отдохнут ребята, подумают над поведением.
stanichnik
stanichnik
21 апреля в 16:21
Адекватное наказание
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 16:20
Посидели по 3,14 дели и всё !
Вообщем отработали зарплату.
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