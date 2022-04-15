Президента «Урала» оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление главного арбитра матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА Игоря Панина.
Иванов оштрафован на 150 тыс. рублей, также он условно дисквалифицирован до конца сезона. Он может подать апелляцию в течение трех дней после опубликования мотивировочной части.
Вот когда Семак сделал примерно то же самое (а это у него действительно случилось в первый и до сих пор последний раз), а потом действительно извинился, его почему-то дисквалифицировали не только условно, но и реально (и оштрафовали заодно на аналогичную сумму.
Вот когда Семак сделал примерно то же самое (а это у него действительно случилось в первый и до сих пор последний раз), а потом действительно извинился, его почему-то дисквалифицировали не только условно, но и реально (и оштрафовали заодно на аналогичную сумму.