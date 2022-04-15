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Президента «Урала» оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра

15 апреля 2022, 14:34

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление главного арбитра матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА Игоря Панина.

Иванов оштрафован на 150 тыс. рублей, также он условно дисквалифицирован до конца сезона. Он может подать апелляцию в течение трех дней после опубликования мотивировочной части.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 апреля в 10:03
а бедняга был прав ...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
15 апреля в 20:44
Завтра Зенит им покажет, где раки зимуют!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
15 апреля в 18:49
Это ля меня сложновато. Гинер регулярно отдает Урал в аренду одного из лучших вратарей РПЛ. Я не думаю, что такие мелочи могут Гинера интересовать и тем блек радовать. Желательно что ли пологичнее.
протон
протон
15 апреля в 17:34
Что решили с Кангвой тоже вопрос. что вынесли какое наказание? Который обозвал Безбородова
протон
протон
15 апреля в 17:33, ред.
Интересно. Судя по условному наказанию (да и штрафу, вообще говоря, не менее условному в масштабах футбольного клуба) Иванов, надо полагать, всегда был исключительно вежлив и корректен, в первый раз сорвался, все осознал, извинился...

Вот когда Семак сделал примерно то же самое (а это у него действительно случилось в первый и до сих пор последний раз), а потом действительно извинился, его почему-то дисквалифицировали не только условно, но и реально (и оштрафовали заодно на аналогичную сумму.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
15 апреля в 16:23
Ну а при чём тут Федун и матч ЦСКА-Урал?
Это разборка ̶п̶и̶т̶е̶р̶с̶к̶а̶я̶, Гинера с Ивановым. Арбитр ошибся в пользу цска: Гинер доволен, а Иванов нет (плюс штраф получил). Всё просто как апельсин.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
15 апреля в 15:45
Объясни мне доходчиво, а почему Гинер доволен, а Федун вроде как в сторонке курит? Логика где?
Loko57
Loko57
15 апреля в 15:43
Ну вообще то это было частное мнение на улице, а не какое-то общественное выступление либо футбольный матч. На мой взгляд сомнительное решение, ну хотя у нас теперь во всём мире законов нет...
makkie
makkie
15 апреля в 15:11
Зато Гинер доволен ))
ymz3jfz6g7af
ymz3jfz6g7af
15 апреля в 15:09
Пахану Грихе это семечки
mihaluch
mihaluch
15 апреля в 15:07
Кто молчит того не штрафуют.
ДАША Д
ДАША Д
15 апреля в 15:06
Для кого-то это копейки...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
15 апреля в 14:50
Cat01
Cat01
15 апреля в 14:48
Надо держать себя в руках
stanichnik
stanichnik
15 апреля в 14:46, ред.
В назидание других, надо строже подходить к нарушителям.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 апреля в 14:36
Это только начало...
STVA 1
STVA 1
15 апреля в 14:36
Гриша договорился))
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