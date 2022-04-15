Президента «Урала» оштрафовали на 150 тысяч рублей за оскорбление арбитра

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15 апреля 2022, 14:34

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, что президент «Урала» Григорий Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление главного арбитра матча 23-го тура РПЛ с ЦСКА Игоря Панина.