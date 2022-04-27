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«Барсу», «Реал» и «Юве» могут исключить из Лиги чемпионов в 2023 году

вчера, 18:05

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов в 2023 году. Суд в Мадриде дал УЕФА право применять санкции по отношению к клубам, которые участвовали в создании Европейской Суперлиги.

Руководство УЕФА рассмотрит данный вопрос после вынесения по отношению к клубам дисциплинарного решения, которое предусматривает штраф в размере 15 миллионов евро, а также удержание пяти процентов премий УЕФА для всех участников Суперлиги. Если со стороны клубов последует отказ в выплате штрафа, их могут исключить из Лиги чемпионов.

Ранее один из клубных руководителей высказался о текущем статусе предполагаемого турнира Суперлиги.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 23:24
Проиграв Челси по сумме двух встреч 1-4....
FANLIVE
FANLIVE
вчера в 22:44
Решили схоронить ЛЧ.
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:41
- Странно, однако...

- Россиян - выкинули, теперь выкинут Испанцев и Итальянцев...

- Следующими будут немцы...

- А кто же будет играть в ЛЧ???

- Великобритания и Польша???

- А не до фуя ли у них ума???

- Может пора уже УЕФА и за ум браться? Хватит уже американские рубли в карманах пересчитывать...
juvenale
juvenale ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 22:11
Ювентус с первого места вышел в группе с челси...
Знатог
Знатог
вчера в 22:05
Создадим КФЛ.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:45
Воот, пригласим их в свою Лигу Чемпионов, где будут наши клубы, БАТЭ, и вот эта топовая тройка.
Naherger
Naherger
вчера в 21:30
Да кому нужна лига чемпионов без торклубов?
протон
протон
вчера в 21:21
Ну и пошлют эти суперклубы УЕФА куда подальше. Армии болельщиков у них огромные, так что как бы наоборот тот же УЕФА через сезончик или два не платил бы 30 лямов штраф этим клубам и 10% от всей выручки))
Битва за бабки. "Здесь всё просто так кроме денег"
Суперклубы сильно пострадали от пандемии, а Барса ещё и от эпохи Бартомеу. Им эти бабки за Суперлигу нужны как воздух. Я думаю в конце концов увидим этот турнир
протон
протон
вчера в 21:20
Будет смешно если они воплотят в жизнь Суперлигу как они планируют, и УЕФА останется ни с чем
Bensurr
Bensurr
вчера в 20:52
Пусть накажут юве
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 20:48
Пчелы против меда)
3nc3xneen344
3nc3xneen344 ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 20:44
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 20:43
    Это как пустые угрозы Лаврова,скоро Перес расформирут их самих.
    RoArt
    RoArt
    вчера в 20:43
    Чифир решил покончить с европейским футболом. Оно и к лучшему.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 20:38
    Забанят их,вот тогда УЕФА точно получит Суперлигу
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    вчера в 20:34
    В мире все больше турбулентности…
    112910415
    112910415
    вчера в 20:24
    договорятся в итоге
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 20:22
    Не понятные санкции
    pomor45
    pomor45
    вчера в 20:18
    Европа, как грызуны в стеклянной банке: и ненавидят друг друга, и деваться некуда.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 20:04
    Переса и Реал вряд ли тронут, а вот Барселону и Ювентус запросто могут наказать
    Jake Fallop
    Jake Fallop
    вчера в 20:00
    Перес : Выгоняйте, испанская земля не обеднеет... Хе-хе...
    SHMEL258
    SHMEL258 ответ Мessi 10 (раскрыть)
    вчера в 19:50, ред.
    А в чём интерес? Мне вот интересно помимо этих безусловно величайших и титулованных команд посмотреть на свои, российские команды. Болельщики добавившихся вместо этой троицы тоже будут счастливы.Так что это совсем не объективно, а субъективно, у всех свои интересы.
    ZIBO rock
    ZIBO rock ответ Мessi 10 (раскрыть)
    вчера в 19:47
    А что интересного показали в ЛЧ Ювентус и Барселона?! Барса и из группы ЛЧ вылетела и из Кубка УЕФА, а Ювентус хоть и вышел из группы благодаря тому что играл в одной группе с Мальме и Зенитом, но как только пошли Вильярреалы то тут же слился! Один Реал еще пыжится да и тот вчера по щам получил!
    SHMEL258
    SHMEL258
    вчера в 19:43
    Забашляют, никуда не денутся, иначе потери будут ещё больше.
    зигзаг
    зигзаг
    вчера в 19:38
    Бла бла, так как Уефа только потеряет с того.
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 19:38
    Объективно - если исключат Барсу, Реал и Юве из Лиги Чемпионов, смотреть ее будет совсем не интересно
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Zhgoon (раскрыть)
    вчера в 19:29, ред.
    О создании Суперлиги было официально объявлено в апреле прошлого года. Это нарушает статью 49 устава УЕФА, согласно которой Союз европейских футбольных ассоциаций обладает исключительным правом на создание и упразднение турниров среди входящих в неё ассоциаций и клубов.
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler
    вчера в 19:16
    Да ладно!
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 19:07
    Что то маловато будет !
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
    вчера в 19:03
    Пусть исключают. Возьмем их в РПЛ.
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