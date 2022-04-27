«Барсу», «Реал» и «Юве» могут исключить из Лиги чемпионов в 2023 году

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вчера, 18:05

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов в 2023 году. Суд в Мадриде дал УЕФА право применять санкции по отношению к клубам, которые участвовали в создании Европейской Суперлиги.

Руководство УЕФА рассмотрит данный вопрос после вынесения по отношению к клубам дисциплинарного решения, которое предусматривает штраф в размере 15 миллионов евро, а также удержание пяти процентов премий УЕФА для всех участников Суперлиги. Если со стороны клубов последует отказ в выплате штрафа, их могут исключить из Лиги чемпионов.

Ранее один из клубных руководителей высказался о текущем статусе предполагаемого турнира Суперлиги.