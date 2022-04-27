«Барсу», «Реал» и «Юве» могут исключить из Лиги чемпионов в 2023 году

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут быть исключены из Лиги чемпионов в 2023 году. Суд в Мадриде дал УЕФА право применять санкции по отношению к клубам, которые участвовали в создании Европейской Суперлиги.
Руководство УЕФА рассмотрит данный вопрос после вынесения по отношению к клубам дисциплинарного решения, которое предусматривает штраф в размере 15 миллионов евро, а также удержание пяти процентов премий УЕФА для всех участников Суперлиги. Если со стороны клубов последует отказ в выплате штрафа, их могут исключить из Лиги чемпионов.
Ранее один из клубных руководителей высказался о текущем статусе предполагаемого турнира Суперлиги.
- Россиян - выкинули, теперь выкинут Испанцев и Итальянцев...
- Следующими будут немцы...
- А кто же будет играть в ЛЧ???
- Великобритания и Польша???
- А не до фуя ли у них ума???
- Может пора уже УЕФА и за ум браться? Хватит уже американские рубли в карманах пересчитывать...
- Россиян - выкинули, теперь выкинут Испанцев и Итальянцев...
- Следующими будут немцы...
- А кто же будет играть в ЛЧ???
- Великобритания и Польша???
- А не до фуя ли у них ума???
- Может пора уже УЕФА и за ум браться? Хватит уже американские рубли в карманах пересчитывать...
Битва за бабки. "Здесь всё просто так кроме денег"
Суперклубы сильно пострадали от пандемии, а Барса ещё и от эпохи Бартомеу. Им эти бабки за Суперлигу нужны как воздух. Я думаю в конце концов увидим этот турнир
Битва за бабки. "Здесь всё просто так кроме денег"
Суперклубы сильно пострадали от пандемии, а Барса ещё и от эпохи Бартомеу. Им эти бабки за Суперлигу нужны как воздух. Я думаю в конце концов увидим этот турнир