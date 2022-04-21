Агент Кухты: «Ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, прокомментировал дисквалификацию своего клиента.
Действительно, даже не знаю, что тут сказать, со стороны Кухты в эпизоде с удалением была инстинктивная реакция. Я ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два. Скажется ли такое суровое наказание на желании легионеров приезжать в Россию? Нет, не думаю.
Я хоть и болельщик Локо, но защищать в данном эпизоде Яна не буду. Вообще понравился судья, рассмотрев эпизод удалил обоих, сделав вполне справедливое решение.
Вот только не пойму причём здесь реакция легионеров? Были бы российские игроки, то наказание было бы такое же. Думаю и в других чемпионатах поступили бы так же.
Чисто игровое нарушение без политики и всякой дребедени, не стоит даже политизировать!
Я хоть и болельщик Локо, но защищать в данном эпизоде Яна не буду. Вообще понравился судья, рассмотрев эпизод удалил обоих, сделав вполне справедливое решение.
Вот только не пойму причём здесь реакция легионеров? Были бы российские игроки, то наказание было бы такое же. Думаю и в других чемпионатах поступили бы так же.
Чисто игровое нарушение без политики и всякой дребедени, не стоит даже политизировать!