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Агент Кухты: «Ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два»

21 апреля 2022, 18:48

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, прокомментировал дисквалификацию своего клиента.

Действительно, даже не знаю, что тут сказать, со стороны Кухты в эпизоде с удалением была инстинктивная реакция. Я ожидал, что Яна дисквалифицируют на один матч, а не на два. Скажется ли такое суровое наказание на желании легионеров приезжать в Россию? Нет, не думаю.

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Байкал-38
Байкал-38
21 апреля в 19:35
Думаю, что Кухта не хотел нанести травму игроку Сочи, но эпизод действительно выглядел не очень красиво.
Я хоть и болельщик Локо, но защищать в данном эпизоде Яна не буду. Вообще понравился судья, рассмотрев эпизод удалил обоих, сделав вполне справедливое решение.
Вот только не пойму причём здесь реакция легионеров? Были бы российские игроки, то наказание было бы такое же. Думаю и в других чемпионатах поступили бы так же.
Чисто игровое нарушение без политики и всякой дребедени, не стоит даже политизировать!
alexgurzan
alexgurzan ответ David Young (раскрыть)
21 апреля в 19:28
.
ermak6848
ermak6848
21 апреля в 18:58
это ещё мягкое решение...
David Young
David Young
21 апреля в 18:53
"Ваши ожидания это вообще-то Ваши проблемы."
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