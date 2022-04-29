Защитник «Сочи» рассказал, как остановить Бензема

Защитник «Сочи» Данила Прохин похвалил форварда «Реала» Карима Бензема.
Как остановить Карима Бензема? Аха-ха! Думаю, в одиночку это очень сложно. Минимум два человека должны висеть на нем, это сто процентов. И тогда, может быть, получится. Но сейчас он в такой форме, что я даже не знаю, кто это может сделать.
Почему Карима сложно остановить? Я не знаю. У него партнеры хорошие. Они доставляют мяч, ему остается только качественно сделать свою работу – забить гол. Вот и всё.
Это была просто ирония
Это была просто ирония
Мы говорим о травмах которые могут случиться, а лучший игрок это другая тема.
Мы говорим о травмах которые могут случиться, а лучший игрок это другая тема.
Просто Бензема сейчас лучший в мире футболист!
Просто Бензема сейчас лучший в мире футболист!
Любого игрока можно сломать, а есть ребята, которые могут сделать это специально.
Хотя я лично такие средства осуждаю.
Любого игрока можно сломать, а есть ребята, которые могут сделать это специально.
Хотя я лично такие средства осуждаю.
Так, что любого футболиста с лёгкостью может остановить к примеру любой биатлонист.
Так, что любого футболиста с лёгкостью может остановить к примеру любой биатлонист.
Дать по ногам и получить жёлтую!
Хотя против Карима и такое врядли поможет,он сейчас великолепен-даже мяч не теряет!
Дать по ногам и получить жёлтую!
Хотя против Карима и такое врядли поможет,он сейчас великолепен-даже мяч не теряет!