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Защитник «Сочи» рассказал, как остановить Бензема

сегодня, 10:55

Защитник «Сочи» Данила Прохин похвалил форварда «Реала» Карима Бензема.

Как остановить Карима Бензема? Аха-ха! Думаю, в одиночку это очень сложно. Минимум два человека должны висеть на нем, это сто процентов. И тогда, может быть, получится. Но сейчас он в такой форме, что я даже не знаю, кто это может сделать.

Почему Карима сложно остановить? Я не знаю. У него партнеры хорошие. Они доставляют мяч, ему остается только качественно сделать свою работу – забить гол. Вот и всё.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:19, ред.
Помоему ты слишком всерьёз воспринял мой первый коммент о том как остановить Бензема
Это была просто ирония
Байкал-38
Байкал-38 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 15:17
А ты думаешь когда случается травма, то кости зная, что он лучший не будут ломаться? Или ломаются только у худших?
Мы говорим о травмах которые могут случиться, а лучший игрок это другая тема.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:27
Все просто: вернуть Роналду в команду
альсато
альсато
сегодня в 14:19
Против ЛОМА-нет приема, если нет ВТОРОГО лома))))))
eleven LC
eleven LC ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:17
Конечно Карим не бессмертный и я тоже осуждаю грубость в футболе
Просто Бензема сейчас лучший в мире футболист!
Байкал-38
Байкал-38 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:58
А Бензема, что бессмертный или киборг, что ли?
Любого игрока можно сломать, а есть ребята, которые могут сделать это специально.
Хотя я лично такие средства осуждаю.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:57
Есть такая поговорка: "С тренером по борьбе может спорить только тренер по стрельбе".
Так, что любого футболиста с лёгкостью может остановить к примеру любой биатлонист.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 11:50
Даже я знаю как остановить Бензема и любого игрока
Дать по ногам и получить жёлтую!
Хотя против Карима и такое врядли поможет,он сейчас великолепен-даже мяч не теряет!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:50
Многих останавливали, правда потом заканчивали с футболом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:24
Ни о чём...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:19
По заголовку подумал что действительно знает
ДСА
ДСА
сегодня в 11:17
Такой опус и я могу выдать.
smitt
smitt
сегодня в 11:15
И кто ж ему вообще задал этот вопрос интересно)
beefs
beefs
сегодня в 11:06
еще один теоретик нашелся...
shlomo
shlomo
сегодня в 11:05
А лучше втроем на него напасть...:)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:01
Рассказал, что никак)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:01
Качественный пас кое что значит.
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