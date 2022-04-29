Защитник «Сочи» рассказал, как остановить Бензема

Защитник «Сочи» похвалил форварда «Реала» .

Как остановить Карима Бензема? Аха-ха! Думаю, в одиночку это очень сложно. Минимум два человека должны висеть на нем, это сто процентов. И тогда, может быть, получится. Но сейчас он в такой форме, что я даже не знаю, кто это может сделать.

Почему Карима сложно остановить? Я не знаю. У него партнеры хорошие. Они доставляют мяч, ему остается только качественно сделать свою работу – забить гол. Вот и всё.