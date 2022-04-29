Кечинов: «У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча команды против «Крыльев Советов» в РПЛ .

Хочется в воскресном матче увидеть красивый, зрелищный футбол, где будет забито много мячей. У меня есть сомнения, что «Спартак» победит. У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична. Даже в последней игре, когда они проиграли 1:4 «Химкам», «Крылья» играли прилично. Просто произошел несчастный случай и стечение обстоятельств. «Крылья» повели в счете и могли еще забить, но это не самое главное. У них есть поставленная игра, чего нет у «Спартака». Против кого бы «Крылья» не играли, они всегда показывают свой комбинационный футбол. У этой команды есть очень яркие игроки, поэтому «Спартаку» будет очень непросто.