Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кечинов: «У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична»

сегодня, 13:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов01.05.2022 в 14:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча команды против «Крыльев Советов» в РПЛ.

Хочется в воскресном матче увидеть красивый, зрелищный футбол, где будет забито много мячей. У меня есть сомнения, что «Спартак» победит. У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична. Даже в последней игре, когда они проиграли 1:4 «Химкам», «Крылья» играли прилично. Просто произошел несчастный случай и стечение обстоятельств. «Крылья» повели в счете и могли еще забить, но это не самое главное. У них есть поставленная игра, чего нет у «Спартака». Против кого бы «Крылья» не играли, они всегда показывают свой комбинационный футбол. У этой команды есть очень яркие игроки, поэтому «Спартаку» будет очень непросто.

Все новости
Малафеев поделился ожиданиями от концовки сезона РПЛ
Сегодня, 15:42
Тихонов: «Некоторые матчи смотрю только потому, что мне нужно их смотреть»
Сегодня, 14:17
Кавазашвили: «„Спартаку“ деваться некуда. Побеждать нужно 100%»
Сегодня, 13:29
Прохин: «„Зенит“, скорее всего, станет чемпионом»
Сегодня, 13:02
Юсупов: «Трудно понять, что мешает Кокорину раскрыться»
Сегодня, 12:58
Юсупов: «Дзюба без конца шутит, постоянно в центре внимания»
Сегодня, 12:08
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:01
Может смогут зацепить ничейку,ни более!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:50
Самара фаворит предстоящего матча!
альсато
альсато
сегодня в 14:41
вот скажите, почему ,из года в год, в Самаре кто то из футболистов, никому неизвестных, выстреливает?))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:03
По нашим меркам не плохая
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:26
Крепкая, это точно.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:19
Тяжко будет Спартачам...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 