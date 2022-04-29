Юсупов: «Дзюба без конца шутит, постоянно в центре внимания»

Полузащитник «Сочи» похвалил форварда «Зенита» .

На мой взгляд, главное – то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов.

Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым – самый стабильный российский футболист последних лет.

Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.