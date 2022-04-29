Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Юсупов: «Дзюба без конца шутит, постоянно в центре внимания»

сегодня, 12:08

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов похвалил форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

На мой взгляд, главное – то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов.

Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе. Наряду с Акинфеевым – самый стабильный российский футболист последних лет.

Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.

Все новости
Тихонов: «Некоторые матчи смотрю только потому, что мне нужно их смотреть»
Сегодня, 14:17
Кавазашвили: «„Спартаку“ деваться некуда. Побеждать нужно 100%»
Сегодня, 13:29
Кечинов: «У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична»
Сегодня, 13:15
Прохин: «„Зенит“, скорее всего, станет чемпионом»
Сегодня, 13:02
Юсупов: «Трудно понять, что мешает Кокорину раскрыться»
Сегодня, 12:58
Защитник «Сочи» рассказал, как остановить Бензема
Сегодня, 10:55
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:13
счастья ему, большого и светлого
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:43
Шутки бывают разные: умные, беззлобные, с юмором, тупые, любые (чтобы привлечь к себе внимание или быть эдаким " душкой ") и т.д.. То, что Артём постоянно шутит, не говорит об его уме, а скорее наоборот.
санек002
санек002
сегодня в 13:17
В ОДНОМ МЕСТЕ ТОЖЕ ПОСТОЯННО ШУТЯТ!И К МЕСТУ И НЕ К МЕСТУ!ПОТОМУ ТАМ И НАХОДЯТСЯ ПОСТОЯННО!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:02
Дзюба и с концом неплохо шутит... вся страна видела...
Cat01
Cat01
сегодня в 12:56
Шутит и деньги получает
drug01
drug01
сегодня в 12:55
Он такой есть!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:52
Он особо популярен в кругу специфических людей, которых не так много в нашей стране.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:32
особенно когда они видео снимают))) А если серьёзно то балагур балагуру рознь!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:31
А что ему остается))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:26
Балагуров везде любят в любом коллективе...
ДСА
ДСА
сегодня в 12:23
Уже однажды дошутился, став звездой интернета.
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:18
Имелось ввиду то что игнорировать кого-то или нет - это в руках каждого отдельного пользователя. Эта опция существует не просто так, в ней есть польза. К тому же могу заверить что немного ей пользуются в принципе, то есть никакой "эпидемии" в этом плане нет. Кроме того Вы можете читать комментарии пользователей которые Вас добавили в игнор, как и тех кого Вы добавили туда - разница во втором случае в том что комментарий не будет виден сразу же, нужно нажимать на Показать.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:15
Ну только шутить и может...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 