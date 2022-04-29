Юсупов: «Трудно понять, что мешает Кокорину раскрыться»

Футболист «Сочи» Артур Юсупов поддержал форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...
Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо жестче.
Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал!
Кокорин на поле – машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано – дар свыше.
Кокорин на поле – машина.
Если бы игрокам разрешалось иметь машины, как играют, то у Кокорина была бы такая машина.
Кокорин на поле – машина.
Если бы игрокам разрешалось иметь машины, как играют, то у Кокорина была бы такая машина.