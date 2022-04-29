Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Юсупов: «Трудно понять, что мешает Кокорину раскрыться»

сегодня, 12:58

Футболист «Сочи» Артур Юсупов поддержал форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...

Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо жестче.

Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал!

Кокорин на поле – машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано – дар свыше.

Все новости
Тихонов: «Некоторые матчи смотрю только потому, что мне нужно их смотреть»
Сегодня, 14:17
Кавазашвили: «„Спартаку“ деваться некуда. Побеждать нужно 100%»
Сегодня, 13:29
Кечинов: «У самарцев очень приличная команда, она мне симпатична»
Сегодня, 13:15
Прохин: «„Зенит“, скорее всего, станет чемпионом»
Сегодня, 13:02
Юсупов: «Дзюба без конца шутит, постоянно в центре внимания»
Сегодня, 12:08
Защитник «Сочи» рассказал, как остановить Бензема
Сегодня, 10:55
Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 13:21
Что мешает? я вас умоляю!)))...они всем мешают..от танцора до футболиста)))
youtomee
youtomee
сегодня в 13:19
Коко уже давно раскрылся и показал всем, кто он есть. Что еще вы от него хотите?
David Young
David Young ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 13:13
)
beefs
beefs
сегодня в 13:11
Бабло и лень ему мешает...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:09
Ему мешает раскрыться очевидный факто - нет хорошего напарника Паши Мамаева. Там раскрывался по полной.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:08, ред.
Кокорину уже 32 год пошёл, а Юсупов всё ждёт когда он раскроется.

Кокорин на поле – машина.
Если бы игрокам разрешалось иметь машины, как играют, то у Кокорина была бы такая машина.

mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:05
Вот дар с выше и мешает.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:02
Это надо иметь талант, чтоб так погубить карьеру
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:59
Он не очень то и хочет раскрываться!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 