Юсупов: «Трудно понять, что мешает Кокорину раскрыться»

Футболист «Сочи» поддержал форварда «Фиорентины» .

Многие зарубежные тренеры, работавшие в России, отзывались о Кокорине восторженно. Не только Луческу, но и Хиддинк, Адвокат, Капелло, Манчини, Петреску...

Трудно понять, что мешает Саше раскрыться. Возможно, русский менталитет. Об особенностях которого иностранцы не знают. Нахваливают Кокорина, и он расслабляется. А с ним, наоборот, надо жестче.

Сашу я помню еще по интернату «Локомотива». Уже в девять лет всю Москву разрывал!

Кокорин на поле – машина. Быстро бежит, сильный удар, неплохая техника, классно играет головой. Есть все, что нужно для нападающего. Причем это даже не натренировано – дар свыше.