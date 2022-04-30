Петржела: «Ничего не меняется в чемпионате России»

Экс-рулевой «Зенита» уверен, что «сине-бело-голубые» продолжат доминировать в РПЛ .

Если летом из «Зенита» не уедут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%. Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон. Ничего не меняется в чемпионате России.

Посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация в мире, но с легионерами в России будет сложно.