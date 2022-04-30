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Петржела: «Ничего не меняется в чемпионате России»

сегодня, 10:16

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела уверен, что «сине-бело-голубые» продолжат доминировать в РПЛ.

Если летом из «Зенита» не уедут легионеры, они вновь станут чемпионами, это 1000%. Можно уже вручить «Зениту» золотые медали за следующий сезон. Ничего не меняется в чемпионате России.

Посмотрим, как будет развиваться политическая ситуация в мире, но с легионерами в России будет сложно.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract ответ Vave666 (раскрыть)
сегодня в 13:46
Спартак в 90-х в еврокубках делал имя российскому футболу, Зенит в еврокубках это имя позорит.
Vave666
Vave666 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:18
Слово в слово про Спартак 90-х
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:16
Слудующий сезон Зенит отдыхает!
makkie
makkie
сегодня в 11:27
Вот именно, ничего не меняется.
Чемпионат имени одного клуба, которому везде "зелёный свет" и дорога к трофеям. Любое сопротивление гасится молниеносно. Ну иногда для виду поддерживают интригу пару-тройку туров.

Только вот от такого подхода уровень РПЛ не растёт от слова совсем...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:21
Есть Зенит и остальные.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:34
Это у Властимила ничего не меняется - уже который год сидит без дела да кудахчет из своей коморки
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