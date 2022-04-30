Наумов: «„Локомотив“ будет раскрепощён в матче с „Зенитом“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о чемпионской гонке в РПЛ перед матчем «железнодорожников» в 27-м туре против «Зенита».

Станет ли «Зенит» чемпионом уже в эту субботу? Это еще не факт. Если «Динамо» одержит победу над «Уралом», то даже в случае успеха в матче с «Локомотивом» «Зенит» не сможет выиграть чемпионат уже в этом туре. Но в любой ситуации, думаю, «Зенит» всё равно выиграет титул. Даже если он в субботу проиграет «Локомотиву». Он всё равно станет чемпионом, потому что в России на данный момент нет более стабильного клуба. Да, можно восхищаться игрой «Динамо» и «Сочи», но это всё же не очень стабильная игра.

Что касается встречи «Зенита» и «Локомотива», то я ожидаю яркую игру со множеством забитых мячей. Наверное, все-таки «Зенит» победит. Или же будет ничья, но результативная — 1:1, 2:2 или 3:3. Мне кажется, интересный матч ожидается в Петербурге. Потому что «Локомотив» будет раскрепощен: ему в этом сезоне уже ничего не нужно, молодежь хочет себя показать. А у «Зенита» будет, конечно, запредельная мотивация.