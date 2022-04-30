Романцев: «В „Локомотив“ пришла компания немецких Остапов Бендеров».

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации в «Локомотиве».
Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак». У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.
А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов. А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.
И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома. А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.
Второе место на багаже Палыча, третье тупо из за слабых коней и Сочи
Про вбуханное бабло это довольно глупо говорить. Во первых это обновление состава, посмотри возраст команды Палыча и кто сейчас играет. Спам победили вообще самым молодым составом. Это инвестиции лет на 5 и всяко лучше чем стрый хлам который раньше бабка покупала или недогрузин. Геркус набрал дорогих пенсов, которых потом хрен продашь дороже. Ещё раз: молодежь это инвестиции, тот же Изидор уйдет через год два за большие деньги. Кухта тоже.
Второе место на багаже Палыча, третье тупо из за слабых коней и Сочи
Про вбуханное бабло это довольно глупо говорить. Во первых это обновление состава, посмотри возраст команды Палыча и кто сейчас играет. Спам победили вообще самым молодым составом. Это инвестиции лет на 5 и всяко лучше чем стрый хлам который раньше бабка покупала или недогрузин. Геркус набрал дорогих пенсов, которых потом хрен продашь дороже. Ещё раз: молодежь это инвестиции, тот же Изидор уйдет через год два за большие деньги. Кухта тоже.
а вбухано просто немвеняемое количество денег и куплены посредственные игроки
а вбухано просто немвеняемое количество денег и куплены посредственные игроки
У Локо молодежь, даже если пару раскроют из того что купили уже окупится
Так что не ссы
У Локо молодежь, даже если пару раскроют из того что купили уже окупится
Так что не ссы
а получилась какая-то фигня ниже зоны еврокубков
а получилась какая-то фигня ниже зоны еврокубков
У Семина был состав пенсионеров и Миранчук, которые были на пике, с ним или без него, они бы сдулись, а Миранчук бы уехал. В любом случае была бы перестройка и смена поколений со спадом.
Профукал все Кикнадзе, который похерил Хвичу, не продлил Мухина и Иосифова , привел Серба, развалил медштаб, купил задорого хрустального Зе Луиша, по76ся с болельщиками и нагнал кучу агентов, которых сейчас убрали от кормушки и они проплачивают заказные статейки.
Немцы наоборот пока кроме Тикнизяна хлама откровенного не брали. Зато заработали на Пабло, привели Изидора и Кухту с Едваем. Развивают молодежь (Бабкин, Петров, Худяков, Карпукас уже часто в старте выходят).
У Семина был состав пенсионеров и Миранчук, которые были на пике, с ним или без него, они бы сдулись, а Миранчук бы уехал. В любом случае была бы перестройка и смена поколений со спадом.
Профукал все Кикнадзе, который похерил Хвичу, не продлил Мухина и Иосифова , привел Серба, развалил медштаб, купил задорого хрустального Зе Луиша, по76ся с болельщиками и нагнал кучу агентов, которых сейчас убрали от кормушки и они проплачивают заказные статейки.
Немцы наоборот пока кроме Тикнизяна хлама откровенного не брали. Зато заработали на Пабло, привели Изидора и Кухту с Едваем. Развивают молодежь (Бабкин, Петров, Худяков, Карпукас уже часто в старте выходят).
Я согласен с ним.
Я согласен с ним.