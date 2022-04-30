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Романцев: «В „Локомотив“ пришла компания немецких Остапов Бендеров»

сегодня, 08:42

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев высказался о ситуации в «Локомотиве».

Признаюсь, то, что происходит в этом клубе, меня уже давно не удивляет. Я всегда симпатизировал «Локомотиву». И частенько ходил на его матчи даже тогда, когда тренировал «Спартак». У спартаковцев с железнодорожниками были всегда очень теплые отношения. Неслучайно в разное время за «Локомотив» выступали Ярцев, Евсеев, Черчесов, Цымбаларь.

А изменилось мое отношение к этому клубу тогда, когда его руководство бесцеремонно избавилось от Семина. Убрало тренера, вернувшего команде золото, Кубок, Лигу чемпионов. А вместо этого пришла компания немецких Остапов Бендеров, один из которых метнулся в Англию, а другой по-английски рванул домой от греха подальше.

И теперь у руля команды безвестный даже в Германии «специалист-аналитик» без профессионального диплома. А легенды клуба Лоськов с Пашининым отправлены в отставку. Вот почему меня уже ничто в «Локомотиве» не удивляет.

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Все комментарии
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov ответ Over 9000 (раскрыть)
сегодня в 14:06
Его состав ссал в каждом матче, даже с Уралом выходили вторым номером играть

Второе место на багаже Палыча, третье тупо из за слабых коней и Сочи

Про вбуханное бабло это довольно глупо говорить. Во первых это обновление состава, посмотри возраст команды Палыча и кто сейчас играет. Спам победили вообще самым молодым составом. Это инвестиции лет на 5 и всяко лучше чем стрый хлам который раньше бабка покупала или недогрузин. Геркус набрал дорогих пенсов, которых потом хрен продашь дороже. Ещё раз: молодежь это инвестиции, тот же Изидор уйдет через год два за большие деньги. Кухта тоже.
Over 9000
Over 9000 ответ Andrew Ivanov (раскрыть)
сегодня в 13:26
да я вообще не фанат этого николича но его состав держал третье место. палыч с тем же составом был чемпионом и серебро. щас ну ясно что у локомотива слабый состав не для борьбы за медали ну не отрицай же очевидное.
а вбухано просто немвеняемое количество денег и куплены посредственные игроки
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov ответ Over 9000 (раскрыть)
сегодня в 12:37
Серб привел Райковича под личную ответственность для Лиги чемпионов, продул две осени разгромно всем подряд, это все что нужно знать о сербе
протон
протон
сегодня в 12:15
ну как минимум Романцев последователен - итальянского Остапа Бендера он тоже не жаловал и говорил что это всё багаж легенды Аленичева
Andrew Ivanov
Andrew Ivanov ответ Over 9000 (раскрыть)
сегодня в 12:14
Сколько потратили Спам, Кони, Динамо за 5 лет? Где выхлоп? В чем суть их инвестиций? Чтобы через 5 лет ещё столько же вбухать?

У Локо молодежь, даже если пару раскроют из того что купили уже окупится

Так что не ссы
Over 9000
Over 9000 ответ vx5j3aqc2rkz (раскрыть)
сегодня в 11:25
42 миллиона. за эти деньги из николичевского локомотива можно было сделать команду сильнее зенита.
а получилась какая-то фигня ниже зоны еврокубков
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:16
Надеюсь что это не помешает им сегодня сыграть в ничью!
Брулин
Брулин
сегодня в 10:32
Можно в посте поменять название клуба на "Спартак" и смысл сказанного Ивановичем от этого нисколько не изменится.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:12
Романцев: «В „Локомотив“ пришла компания немецких Остапов Бендеров».
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:05
Поглядим посмотрим .
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:59
Там и и похитрее будут.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:53
Это говорит тот кто сам пропил клуб Червю.
vx5j3aqc2rkz
vx5j3aqc2rkz
сегодня в 09:48, ред.
Вообще-то вместо Семина пришел Серб.

У Семина был состав пенсионеров и Миранчук, которые были на пике, с ним или без него, они бы сдулись, а Миранчук бы уехал. В любом случае была бы перестройка и смена поколений со спадом.

Профукал все Кикнадзе, который похерил Хвичу, не продлил Мухина и Иосифова , привел Серба, развалил медштаб, купил задорого хрустального Зе Луиша, по76ся с болельщиками и нагнал кучу агентов, которых сейчас убрали от кормушки и они проплачивают заказные статейки.

Немцы наоборот пока кроме Тикнизяна хлама откровенного не брали. Зато заработали на Пабло, привели Изидора и Кухту с Едваем. Развивают молодежь (Бабкин, Петров, Худяков, Карпукас уже часто в старте выходят).
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:27
Олег Иванович прав!!!
Я согласен с ним.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:09
Понабрали в Локо шольцев...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:05
Согласен с Иванычем
shlomo
shlomo
сегодня в 08:57
По другому и не скажешь...:)
beefs
beefs
сегодня в 08:44
вот это точно подмечено...
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