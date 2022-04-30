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Кавазашвили: «„Спартак“ может вылететь в ФНЛ? Это просто невозможно»

сегодня, 07:57

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что «красно-белые» сохранят прописку в РПЛ в этом сезоне.

Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100 процентов. Стыдно находиться на 9-й-10-й строчке.

Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ – поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне. Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда, дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего.

Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая 8 лет подряд становилась чемпионом.

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Все комментарии
Alice Tract
Alice Tract
сегодня в 13:50
Я тоже не верю, что Спартак вылетит, но исключать этого нельзя никогда.
протон
протон
сегодня в 12:13
Очищение через ФНЛ стоит
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:51
Спартак спасли от переходный игр, а на прямую не вылетит, вот Анзор и пальцы гнуть начал.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:44
Реализация и судьи нас подводят
makkie
makkie
сегодня в 09:29
Мотивации играть оставшиеся матчи в РПЛ у Спартака нет.
Выше 5 места не заберёмся, вот и отдыхают игроки на поле. Детские ошибки в обороне - из серии, авось соперник не забьёт.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:14
И все это понимают, только языком чешут.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 09:11
Есть много более достойных кандидатов на вылет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:09
Этого не дождутся
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 09:07
Вроде стыки оставляют
beefs
beefs
сегодня в 09:00
...этого мы не позволим...
Gahi
Gahi
сегодня в 08:45
Думаю что этого не будет, но играть и бороться за трофеи такому клубу как "Спартак" нужно достойно в каждом матче.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:36, ред.
Доброго времени суток Всем !
Видимо кто-то уже успел вперёд меня это сделать!?)
Опачки . Даже незнаю с чего начать , после того что увидел в КП . То один матч еле еле нормальный придумали, а в остальных сами толком не понимали что натворили. А сегодня вас остановило уже в конце, когда уже тормоза видать подсохли . Да ребятушки, конечно Респект вам за такой адреналин каждый раз . Что тут скажешь, умеете удивлять Всем Добра, а кто играет Удачи ! 👍✊️🙋‍♂️
ABir
ABir
сегодня в 08:22
Есть много более достойных кандидатов на вылет
Parma1972
Parma1972
сегодня в 08:20
Отрицательный подьем, тоже подьем,а вылететь не получится, есть более достойные клубы для фнл
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:17
Уже не вылетит, надо успокоить анзорика, федун протолкнул идею с 18 командами в лиге, спартак может занять 13-14 места а они остаются в РПЛ в любом случае а 15-16 команды сыграют в стыках так, что спартак обезопасили и анзорику надо дышать полной грудью.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:13
Ни кто никуда не вылитет!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:03
Ну теперь то вылететь им уже вряд ли возможно, так как стыки, похоже отменят и сделают 18 команд.
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