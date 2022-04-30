Кавазашвили: «„Спартак“ может вылететь в ФНЛ? Это просто невозможно»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что «красно-белые» сохранят прописку в РПЛ в этом сезоне.

Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100 процентов. Стыдно находиться на 9-й-10-й строчке.

Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ – поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне. Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда, дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего.

Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая 8 лет подряд становилась чемпионом.