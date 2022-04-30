Кавазашвили: «„Спартак“ может вылететь в ФНЛ? Это просто невозможно»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили уверен, что «красно-белые» сохранят прописку в РПЛ в этом сезоне.
Сейчас «Спартаку» деваться некуда. Побеждать нужно 100 процентов. Стыдно находиться на 9-й-10-й строчке.
Те, кто упорно говорит о том, что «Спартак» вылетит из РПЛ – поймите, это просто невозможно. Он ни за что не вылетит в этом сезоне. Эта команда сейчас находится на подъеме, но выиграть не получается. Подопечные Ваноли показывают хорошую и грамотную игру. Правда, дисциплина в защитных линиях оставляет желать лучшего.
Нынешний «Спартак» обязан выступать так, как это делали мы в свое время и как это делала команда Романцева, которая 8 лет подряд становилась чемпионом.
Выше 5 места не заберёмся, вот и отдыхают игроки на поле. Детские ошибки в обороне - из серии, авось соперник не забьёт.
Выше 5 места не заберёмся, вот и отдыхают игроки на поле. Детские ошибки в обороне - из серии, авось соперник не забьёт.
Видимо кто-то уже успел вперёд меня это сделать!?)
Опачки . Даже незнаю с чего начать , после того что увидел в КП . То один матч еле еле нормальный придумали, а в остальных сами толком не понимали что натворили. А сегодня вас остановило уже в конце, когда уже тормоза видать подсохли . Да ребятушки, конечно Респект вам за такой адреналин каждый раз . Что тут скажешь, умеете удивлять Всем Добра, а кто играет Удачи ! 👍✊️🙋♂️
Видимо кто-то уже успел вперёд меня это сделать!?)
Опачки . Даже незнаю с чего начать , после того что увидел в КП . То один матч еле еле нормальный придумали, а в остальных сами толком не понимали что натворили. А сегодня вас остановило уже в конце, когда уже тормоза видать подсохли . Да ребятушки, конечно Респект вам за такой адреналин каждый раз . Что тут скажешь, умеете удивлять Всем Добра, а кто играет Удачи ! 👍✊️🙋♂️