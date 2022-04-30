Раконьяц: «„Локомотив“ — одна из лучших российских команд»

Форвард ФК «Чукарички» прокомментировал свой переход в «Локомотив».

Я еще молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы, и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне и выложусь по максимуму в каждом эпизоде.

Я успел достаточно изучить клубную историю. Отлично понимаю, что «Локомотив» — одна из лучших российских команд, она всегда находится на самом верху турнирной таблицы, в составе всегда много сильных россиян и зарубежных футболистов.

Но я присоединюсь к команде в июне, поэтому у меня достаточно времени, чтобы изучить все, что связано с клубом, еще лучше. Теперь, конечно, буду смотреть каждый их матч.