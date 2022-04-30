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Раконьяц: «„Локомотив“ — одна из лучших российских команд»

сегодня, 08:29

Форвард ФК «Чукарички» Марко Раконьяц прокомментировал свой переход в «Локомотив».

Я еще молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы, и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне и выложусь по максимуму в каждом эпизоде.

Я успел достаточно изучить клубную историю. Отлично понимаю, что «Локомотив» — одна из лучших российских команд, она всегда находится на самом верху турнирной таблицы, в составе всегда много сильных россиян и зарубежных футболистов.

Но я присоединюсь к команде в июне, поэтому у меня достаточно времени, чтобы изучить все, что связано с клубом, еще лучше. Теперь, конечно, буду смотреть каждый их матч.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:10
Палыча им не хватает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:14
Даже не буду спорить!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 09:01
О да, это так.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:59
Исторический факт. Любители кубковых баталий ! Эпоха Сёмина !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:32
Одна из лучших...
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