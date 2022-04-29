Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Баженов: «От Карреры будут ждать чемпионства, если он вернётся в „Спартак“»

вчера, 19:19

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном возвращении Массимо Карреры на пост главного тренера красно-белых.

Насколько это реально? По поводу реально или нереально трудно сказать. Я не знаю, главное чтобы две стороны договорились. Если договорятся, всё реально, вообще в этой жизни всё возможно, и возвращение старого тренера в ту команду, которую он тренировал, в истории было и не раз. Гипотетически возможно. Почему нет?

Получится ли в «Спартаке» или нет? Ну, тоже такой риторический вопрос. Никто не знает, пока он не вернется. То, что если Каррера вернется, и будет определенный такой ажиотаж и ожидание, это факт, сложится ли это всё воедино, я не знаю.

Пять лет — это очень большой срок. Это тоже нужно добавить. Мне кажется, в течение пяти лет он может несколько раз вернуться и обратно.

Будут ли в случае возвращения Карреры высокие от него ожидания? Ожидания от любого тренера, который приходит в такую команду, как «Спартак», всегда высокие. И в случае с Каррерой тоже. Ожидание результата и всего. Потому что человек добивался результата, он завоевал чемпионство после долгого перерыва, и соответственно, будут ожидать то же самое.

Все новости
Тихонов порассуждал о причинах неудач «Спартака» в этом сезоне
Вчера, 23:14
Оздоев: «Самая большая потеря „Локомотива“ — Юрий Сёмин»
Вчера, 17:36
Кавазашвили: «Возвращение Карреры может навредить „Спартаку“»
Вчера, 16:20
Президент «Оренбурга»: «Нужно сохранить стыковые матчи»
Вчера, 16:12
Самедов: «Если бы не травмы, Джано мог бы легко заиграть в Европе»
Вчера, 15:56
Малафеев поделился ожиданиями от концовки сезона РПЛ
Вчера, 15:42
Сортировать
Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Узбагойся (раскрыть)
вчера в 22:38
.
Узбагойся
Узбагойся
вчера в 22:38
Всё равно никого не спросят, не результаты не посмотрят, а потом всё по накатанной, как в любимом девизе президента: "нравится не нравится, терпи моя красавица"))
протон
протон
вчера в 21:46
Массимо, мы очень тебя любим и уважаем, но при нынешней Заремовщине тебе будет очень тяжело работать...всегда будем рады видеть тебя!
Массимо спасибо за работу. Но чемпионство было скорее вопреки, чем по делу. Слишком много всего сошлось. Фарт был. Потом пошел спад. На третий сезон он проявился максимально сильно. Игры не было от слова совсем. Можно много говорить о том, что было после. Смена тренеров, курса, и так далее. Но увольнение Карреры на тот момент было правильным решением
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:11
Чемпионства они ждут от каждого физрука, а может надо дать время чтоб создать команду не на один сезон
lotsman
lotsman
вчера в 20:08
А вообще то с чего это взяли, что Карера вернётся в Спартак?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:53
А он придет и сделает!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:51
Да там от каждого чемпионства ждут, а каждый раз Ваноли получаются.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:46, ред.
А насчёт чемпионства Спартака, этот вопрос надо будет согласовать в первую очередь с Газпромом .)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:23
При действующем тренере ваноли спартачи уже поговаривают о его замене на другого макаронника, вот как должен себя чувствовать ваноли я думаю все понимают кроме спартачей.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 