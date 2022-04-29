Баженов: «От Карреры будут ждать чемпионства, если он вернётся в „Спартак“»

Бывший игрок «Спартака» высказался о возможном возвращении на пост главного тренера красно-белых.

Насколько это реально? По поводу реально или нереально трудно сказать. Я не знаю, главное чтобы две стороны договорились. Если договорятся, всё реально, вообще в этой жизни всё возможно, и возвращение старого тренера в ту команду, которую он тренировал, в истории было и не раз. Гипотетически возможно. Почему нет?

Получится ли в «Спартаке» или нет? Ну, тоже такой риторический вопрос. Никто не знает, пока он не вернется. То, что если Каррера вернется, и будет определенный такой ажиотаж и ожидание, это факт, сложится ли это всё воедино, я не знаю.

Пять лет — это очень большой срок. Это тоже нужно добавить. Мне кажется, в течение пяти лет он может несколько раз вернуться и обратно.

Будут ли в случае возвращения Карреры высокие от него ожидания? Ожидания от любого тренера, который приходит в такую команду, как «Спартак», всегда высокие. И в случае с Каррерой тоже. Ожидание результата и всего. Потому что человек добивался результата, он завоевал чемпионство после долгого перерыва, и соответственно, будут ожидать то же самое.