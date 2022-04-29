Тихонов порассуждал о причинах неудач «Спартака» в этом сезоне

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов порассуждал о причинах неудачах красно-белых в нынешнем сезоне.
«Спартак» играет один матч на эмоциях, а потом игра почему-то идёт с перепадами. Есть много факторов в этом сезоне, в том числе судейские ошибки против «Спартака», которые признавала Экспертно-судейская комиссия. Это влияет на всех – и на руководство, и на команду, и на болельщиков.
Также недавно Тихонов высказался о работе Паоло Ваноли в «Спартаке».
Легенда и кумир московского Спартака.
Обычный трудяга из народа который влюбил в себя миллионы!для меня есть три игрока в России к которым независимо от их клубной принадлежности у меня безграничное уважение за их поступки,за их игру,за их самоотдачу и любовь к болельщикам.
Как же он ближний прошивал!!! Иногда казалось, что не поднимая головы, в притирочку со штангой, с треском. И воротчики вроде готовы к нему были, но раз за разом 5-ой точкой на линию ворот присаживались))))
Символ Спартака 90-х, Вот это был Спартаковский дух.
Очень редко бывает чтобы прекрасный футболист был еще и прекрасным человеком. Андрей Тихонов из этих многих. Один из любимых игроков.
Легенда и кумир московского Спартака.
Обычный трудяга из народа который влюбил в себя миллионы!для меня есть три игрока в России к которым независимо от их клубной принадлежности у меня безграничное уважение за их поступки,за их игру,за их самоотдачу и любовь к болельщикам.
Как же он ближний прошивал!!! Иногда казалось, что не поднимая головы, в притирочку со штангой, с треском. И воротчики вроде готовы к нему были, но раз за разом 5-ой точкой на линию ворот присаживались))))
Символ Спартака 90-х, Вот это был Спартаковский дух.
Очень редко бывает чтобы прекрасный футболист был еще и прекрасным человеком. Андрей Тихонов из этих многих. Один из любимых игроков.