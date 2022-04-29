Тихонов порассуждал о причинах неудач «Спартака» в этом сезоне

Бывший футболист и тренер «Спартака» порассуждал о причинах неудачах красно-белых в нынешнем сезоне.

«Спартак» играет один матч на эмоциях, а потом игра почему-то идёт с перепадами. Есть много факторов в этом сезоне, в том числе судейские ошибки против «Спартака», которые признавала Экспертно-судейская комиссия. Это влияет на всех – и на руководство, и на команду, и на болельщиков.