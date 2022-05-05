Канчельскис: «Готов помочь „Спартаку“ деньгами»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» готов потратить собственные деньги, если «Спартаку» потребуется финансовая помощь.

Если будет организован сбор денег для помощи «Спартака» — я готов помочь, принять участие. Какую сумму скину? Это дело личное, я не хочу называть сумму. Если понадобится помощь — я готов скинуться, поможем.

Все команды могут организовать сбор средств, тот же «Краснодар», например. Если каждый скинет по 100 рублей, сумма будет грандиозная! Еще раз — я готов! Надо помогать футболу.