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Канчельскис: «Готов помочь „Спартаку“ деньгами»

вчера, 15:34

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис готов потратить собственные деньги, если «Спартаку» потребуется финансовая помощь.

Если будет организован сбор денег для помощи «Спартака» — я готов помочь, принять участие. Какую сумму скину? Это дело личное, я не хочу называть сумму. Если понадобится помощь — я готов скинуться, поможем.

Все команды могут организовать сбор средств, тот же «Краснодар», например. Если каждый скинет по 100 рублей, сумма будет грандиозная! Еще раз — я готов! Надо помогать футболу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:58
Предвижу рекламу "Это Спартак, ему 100 лет, ему очень нужны деньги.
alexgurzan
alexgurzan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:29
.
cska1948
cska1948
вчера в 19:19
Сбрасываться на миллионные зрЯплаты футболистам? Неужели есть желающие?
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:19
О обнищали в конец
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:18
Не сможет передать!Даже если реально захочет))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:14
Помниться Федун обещал в 2022 году передать Спартак болельщикам!
Вот время и пришло, настал этот 2022 год.
Тут вопрос: Федун провидец или просто юродивый?
Так, что если Федун передаст клуб болельщикам, то тогда болельщикам Спартака реально придётся скидываться.
Но это и тогда было фарсом и сейчас им остаётся, Федун так просто не отдаст.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:06
Канчельскис поднялся нехило на договорняках Спартака !
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:58
Респект тебе дружище!)))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:51
Где мои деньги?
drug01
drug01
вчера в 15:45
Это тоже хорошо
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:44
Зарема поняла ключевое слово я готов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:42
Давайте скинемся всем миром...
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