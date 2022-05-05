Евсеев: «„Реал“ заслуженно вышел в финал»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев прокомментировал ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1 и 6:5 по сумме встреч).
Конечно, смотрел вчера полуфинал «Реал» — «Манчестер Сити». Пролетел матч на одном дыхании. Включил телевизор и ни разу не отвлекся за 2,5 часа. Получил огромное удовольствие. «Сити» старался навязывать свою игру, во втором тайме это удалось. Но в «Реале» лучше игроки на сегодняшний день. Которую уже игру в Лиге чемпионов все вроде складывается не в их пользу, но индивидуально игроки настолько сильны, что решают судьбу ключевых эпизодов и матчей в целом. Мы видели камбек от «Юнайтед» с «Баварией», но тут даже еще сильнее. За минуту перевернуть игру и на кураже выиграть в дополнительное время.
«Реал» заслуженно вышел в финал.
Она как хищник который затаился в засаде .
Умеет терпеть и ждать своего момента,
для молниеносного и смертельного броска.
А ведь жертвами Реала на пути к финалу были действительно лучшие из лучших .
Парижский ПСЖ , Лондонский Челси, а теперь ещё и лучшая команда АПЛ Манчестер Сити .
И это всё сделал седой лис Анчелотти и К° " Реал " !
Следующий соперник Клопп со своим Ливерпулем.
И тут будет настоящая битва, сражение года !
Интрига живёт и ждёт развязки. И пусть опять победит сильнейший, Реал ! Ждёмссс ! Всем Добра и отличного футбола ⚽️ !!!
Она как хищник который затаился в засаде .
Умеет терпеть и ждать своего момента,
для молниеносного и смертельного броска.
А ведь жертвами Реала на пути к финалу были действительно лучшие из лучших .
Парижский ПСЖ , Лондонский Челси, а теперь ещё и лучшая команда АПЛ Манчестер Сити .
И это всё сделал седой лис Анчелотти и К° " Реал " !
Следующий соперник Клопп со своим Ливерпулем.
И тут будет настоящая битва, сражение года !
Интрига живёт и ждёт развязки. И пусть опять победит сильнейший, Реал ! Ждёмссс ! Всем Добра и отличного футбола ⚽️ !!!