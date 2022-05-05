Быстров: «Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле»

Экс-игрок «Зенита» высказался о матче полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1 и 6:5 по сумме встреч).

Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле. Все контролировал «Сити», до дополнительного времени не особо было шансов у «Реала» что-то переломить. Но как только «Ман Сити» подумали, что они в финале, «Реал» включил скорость. Уже пятый матч в Лиге чемпионов с участием «Реала» переворачивается с ног на голову. Последние минуты и что-то невероятное происходит. Невозможно поверить, что команда уровня «Ман Сити» позволяет себе за пять минут проиграть полуфинал и финал.