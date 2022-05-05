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Быстров: «Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле»

вчера, 14:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о матче полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1 и 6:5 по сумме встреч).

Мышеловка Анчелотти перебила позвоночник Гвардиоле. Все контролировал «Сити», до дополнительного времени не особо было шансов у «Реала» что-то переломить. Но как только «Ман Сити» подумали, что они в финале, «Реал» включил скорость. Уже пятый матч в Лиге чемпионов с участием «Реала» переворачивается с ног на голову. Последние минуты и что-то невероятное происходит. Невозможно поверить, что команда уровня «Ман Сити» позволяет себе за пять минут проиграть полуфинал и финал.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:05
неудачно подставил позвоночник, факт
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:32
Быстров умеет красиво говорить?!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:14
Хорошо сказал
Маг_тм
Маг_тм ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 15:10
Тоже самое говорили и про Гвардиолу)
Маг_тм
Маг_тм ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 15:09
Везение было в первом матче, Реал забивал в каждом моменте, но вчера такого не было, Реал много моментов упустил они столько не создали за весь путь до финала, но и не забили ничего, только в концовке,. Вчера Реал вытащил исключительно благодаря духу!
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:45
Реалу за старание твердая 5. Но и везение тоже было. Мс играл как минимум интересней.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:35
С Клоппом не пройдет))
TASKMASTER
TASKMASTER
вчера в 14:35
Концетрации не хватило мс.Рано бросили играть.
beefs
beefs
вчера в 14:22
Анчелотти это сила и мощь...
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