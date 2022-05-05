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Сёмин: «У Анчелотти и Фергюсона много общего»

вчера, 12:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин впечатлён полуфинальным матчем Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1 и 6:5 по сумме встреч).

Впечатления от матча просто потрясающие, команды играли просто в невероятный футбол. На мой взгляд, Карло Анчелотти сделал очень правильные и качественные замены, которые сыграли ключевую роль в матче против «Манчестер Сити». Есть такая традиция, что «Реал», в каком бы состоянии они не были, в ответственных матчах играет не на 100, а на 120 процентов. Анчелотти – выдающийся тренер последних 15 лет.

Сравнение Анчелотти с сэром Алексом Фергюсоном? У них много общего, они на первое место всегда ставят психологию, взаимоотношения внутри команды. Но Анчелотти выиграл пять чемпионатов, а у Фергюсона такого достижения нет, потому что он за пределами Великобритании нигде не тренировал.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:50
Они оба тренировали топ-клубы
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:44
Не надо никого не с кем сравнивать.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 13:21
да вчера сказал, это был матч из серии - пижоны лежат
Alice Tract
Alice Tract
вчера в 13:21
Ферги-тайм и Анчи-тайм - что может быть очевиднее.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Carl Lewis (раскрыть)
вчера в 13:07, ред.
У вас однозначно выше достижения чем у обоих...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:52
Оба клоуны.
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