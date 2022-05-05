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Газзаев: «„Реал“ и „Манчестер Сити“ показали высокий уровень»

вчера, 12:45
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗакончился в доп. время

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» (3:1 и 6:5 по сумме встреч).

Вчера играли, наверное, две лучшие команды мирового футбола. «Реал» и «Манчестер Сити» показали высокий уровень индивидуального мастерства, тактической гибкости, физического, функционального состояния и характера. Никакого страха в единоборствах не было, так же не было страха и за результат. Но ответственность была очень высокая. Даже в самых безнадёжных ситуациях команды боролись до самого конца.

Когда казалось, что два мяча отыграть нереально, начались тактические замены. Я считаю, что с точки зрения футбола выиграл и «Реал» и «Манчестер Сити». Показали футбол, к которому надо стремиться. Любое действие выполнялось на максимальных скоростях. Время для принятия решения технического исполнения и тактического действия было минимизировано. В этом класс футболистов «Реала» и «Сити», которыми мы восхищаемся.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:41
Точнее показали зрелищный футбол, а не высокий уровень.
ABir
ABir
вчера в 13:18
А еще игра была не грубой, соперники уважали друг друга, но и судейство было на высшем уровне.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:55
О да, да.
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