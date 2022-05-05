Семак: «Огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон»

Рулевой «Зенита» рассказал о мотивации на концовку сезона.

На сегодняшний день мы не планируем привлекать игроков из молодежной команды и „Зенита"-2 к основному составу.

Постараемся соблюсти футбольный Fair Play и не давать в оставшихся матчах преимущество тем командам, которым нужны очки.

Конечно, мы огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон. Нам остается только продолжать работать и совершенствовать свою игру.