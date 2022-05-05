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Семак: «Огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон»

вчера, 11:29

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации на концовку сезона.

На сегодняшний день мы не планируем привлекать игроков из молодежной команды и „Зенита"-2 к основному составу.

Постараемся соблюсти футбольный Fair Play и не давать в оставшихся матчах преимущество тем командам, которым нужны очки.

Конечно, мы огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон. Нам остается только продолжать работать и совершенствовать свою игру.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:00
Да ладно Богданыч в европе знаем как Зенит играет))
112910415
112910415
вчера в 18:29
не удаётся поверить в искренность огорчения мощного тренера !
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 17:56
Радуйся, Семак! Теперь отставка с поста главного тренера "Зенита" откладывается еще на один сезон
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:48, ред.
Да ладно тебе Богданыч, за то в России ты царь. Будешь потом заявлять, что ЛЧ ослабела и осиротела отсутствием Зенита
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:30
Тебе-то это зачем, Манекен? Кроме того, после вылета из ЛЧ ты гордо сказал, что никаких задач там руководство тебе не ставило и ты не в ответе)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:05
Это точно,будет скучновато.
Jon718875
Jon718875
вчера в 13:15, ред.
Сирожа узнал эту новость и выпил бутылку шампанского с ...радости, можно рулить до пенсии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:11
вы огорчены за то как радуется Роднина
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:08
Да Семак свечку поставил, что не будет Европы, где он постоянно 41лся !
ОПС
ОПС
вчера в 13:01
Это мы огорчены.
makkie
makkie
вчера в 12:47
3-4 места - это максимум Зенита.
И то при жеребьёвке из первой корзины, в группах практически без ТОП-клубов типа Ливерпуля, Реала, ПСЖ, Баварии. Отхватывали от крепких середнячков. Теперь перестанут отхватывать.
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:44
Газпром их главный спонсор, все их поставит в нужную позу
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 12:12, ред.
Если под "еврокубками" понимаются 6 матчей в группе и последнее место, то мы не так много потеряли) И это не еврокубки, как многие думали, а кубки НАТО по футболу как оказалось. К европейскому футболу они не имеют отношения, не надо обманываться.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:11
Да ладно! Все равно задача выхода из группы никогда не стояла!
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:07
Надеюсь навсегда вас исключать
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:00
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    вчера в 11:54
    Отсутствием еврокубков многие огорчены...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 11:53
    По поводу "совершенствования своей игры" он зря сказал. Спросил бы лучше у легионеров команды, кстати, неплохих футболистов, есть ли у них желание улучшать своё мастерство в условиях международной изоляции. Уверен, что все они ответят, что в этом нет смысла. Все они прекрасно осознают, что их сегодняшнего уровня вполне достаточно, чтобы стать в очередной раз первыми в средненьком по уровню чемпионате.
    Уверен также, что все легионеры спят и видят, чтобы уехать из России и выступать в любом другом первенстве, и они ждут не дождутся любого предложения из Европы или Южной Америки.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:51, ред.
    Для тебя лично , это есть хорошо . Потому что ты не сможешь опозорить всю команду , своим гением в еврокубках , что случалось постоянно !
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 11:47
    Лучше огорчиться один раз сейчас, чем 6 раз осенью
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 11:44
      Товарищ Маузер
      Товарищ Маузер
      вчера в 11:42
      Ну теперь Зенит точно кубок Канделаки выиграет - трепещи Спартак!
      A.S.A
      A.S.A
      вчера в 11:40
      Зачем давать шанс молодым, когда можно купить готовых игроков....
      Ну а то, что касается отсутствия ЕК, так ничего особо и не потеряли....может это и к лучшему
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 11:38
      Ну конечно, Сирожа будет всем рассказывать, как он дико огорчён отсутствием еврокубков, но мы то знаем, что душа его поёт песни от счастья, что опять не придётся мучительно и звонко получать очередных пенделей в Европе, позорно отмазываясь потом, что задачи выхода из группы не стояло и что, вообще, бюджет у Зенита нищебродсдкий для побед в ЛЧ.
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 11:36
      Главное еврокубковых доходов не будет.
      Птица Феникс
      Птица Феникс
      вчера в 11:33
      Ну и хорошо!
      beefs
      beefs
      вчера в 11:31
      и это правильно...
      Carl Lewis
      Carl Lewis
      вчера в 11:30
      Ну и плохо!
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