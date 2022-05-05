Семак: «Огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак рассказал о мотивации на концовку сезона.
На сегодняшний день мы не планируем привлекать игроков из молодежной команды и „Зенита"-2 к основному составу.
Постараемся соблюсти футбольный Fair Play и не давать в оставшихся матчах преимущество тем командам, которым нужны очки.
Конечно, мы огорчены отсутствием еврокубков на следующий сезон. Нам остается только продолжать работать и совершенствовать свою игру.
И то при жеребьёвке из первой корзины, в группах практически без ТОП-клубов типа Ливерпуля, Реала, ПСЖ, Баварии. Отхватывали от крепких середнячков. Теперь перестанут отхватывать.
И то при жеребьёвке из первой корзины, в группах практически без ТОП-клубов типа Ливерпуля, Реала, ПСЖ, Баварии. Отхватывали от крепких середнячков. Теперь перестанут отхватывать.
Уверен также, что все легионеры спят и видят, чтобы уехать из России и выступать в любом другом первенстве, и они ждут не дождутся любого предложения из Европы или Южной Америки.
Сначала бы подумать а потом напИсать! Кто им особенно в ЮА даст такую зрЯплату! Или лишь бы что напИсать)))
Уверен также, что все легионеры спят и видят, чтобы уехать из России и выступать в любом другом первенстве, и они ждут не дождутся любого предложения из Европы или Южной Америки.
Сначала бы подумать а потом напИсать! Кто им особенно в ЮА даст такую зрЯплату! Или лишь бы что напИсать)))
Уверен также, что все легионеры спят и видят, чтобы уехать из России и выступать в любом другом первенстве, и они ждут не дождутся любого предложения из Европы или Южной Америки.
Уверен также, что все легионеры спят и видят, чтобы уехать из России и выступать в любом другом первенстве, и они ждут не дождутся любого предложения из Европы или Южной Америки.
Ну а то, что касается отсутствия ЕК, так ничего особо и не потеряли....может это и к лучшему
Ну а то, что касается отсутствия ЕК, так ничего особо и не потеряли....может это и к лучшему