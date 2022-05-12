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Сёмин: «Благодаря чему Томас Цорн был приглашен в „Локомотив“?»

сегодня, 18:05

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не понимает, по какой причине Томас Цорн должен работать в московском клубе.

Каким вижу дальнейшее развитие ситуации в «Локомотиве»? Хотел бы видеть, чтобы люди, которые приходят работать в футбол, причем в любой клуб, имели бы для этого какие-то основания. Могу назвать десятки фамилий, о которых возникает вопрос на этот счет: по каким параметрам они туда приглашены? Почему они должны работать в спорте? Например, Цорн в «Локомотиве».

При Кикнадзе был так называемый пятилетний план развития клуба. И где он? А востребован ли сейчас в футболе Кикнадзе? И когда он вообще был востребован, кроме этого небольшого отрезка в «Локомотиве»?

Цорн летом 2020 года был уволен из «Спартака», проработав в клубе менее года. Летом 2021 года вместе с Ральфом Рангником Томас пришел в «Локомотив».

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Все комментарии
makkie
makkie ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 20:26
Эээ, а что, у нас болельщики спонсируют клубы?)
112910415
112910415
сегодня в 20:14
есть соображения на этот счёт ...
Gahi
Gahi
сегодня в 20:05
У каждого свои интересы, но почему-то за результаты своей работы, никто не отвечает рублём?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 19:06
На мой взгляд, разворотил одно - пошел к другому. Тренером ему только в Рфпл быть. МЮ делал ставку на Роналду или не очень? Козявки и я сам пожую, почему-то они вкусные)
True Story
True Story
сегодня в 18:50
Благодаря папке Прядкину конечно.
Кстати, слова Уткина об этом факте на ютубе теперь не смог найти...
dеigandre
dеigandre ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 18:44
Ага. А ещё, поднял цены на электрички и теперь нашим пенсионерам тяжело ездить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:43
Просто бабло пилят.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 18:43
Как он надоел уже
memphis
memphis
сегодня в 18:27
А виноват Газизов в итоге)))
izrafel
izrafel
сегодня в 18:16
Вообще у паровозиков бардак в руководстве
SHMEL
SHMEL
сегодня в 18:16
Цорн хорошо прошёлся по карманам болельщиков спартака и локо и пополнил свои счета на кругленькую сумму.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:11
Загадка из загадок.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:11
Любят у нас немцев !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:10
Да возьмите уже Палыча! Достал своим нытьем. Не успокоится ведь, а там и кондрат рядом может оказаться.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:08
Благодаря тому же, что и держало Ротенберга в твоем составе.
David Young
David Young
сегодня в 18:06
Трудно сказать.
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