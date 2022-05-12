Сёмин: «Благодаря чему Томас Цорн был приглашен в „Локомотив“?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не понимает, по какой причине Томас Цорн должен работать в московском клубе.
Каким вижу дальнейшее развитие ситуации в «Локомотиве»? Хотел бы видеть, чтобы люди, которые приходят работать в футбол, причем в любой клуб, имели бы для этого какие-то основания. Могу назвать десятки фамилий, о которых возникает вопрос на этот счет: по каким параметрам они туда приглашены? Почему они должны работать в спорте? Например, Цорн в «Локомотиве».
При Кикнадзе был так называемый пятилетний план развития клуба. И где он? А востребован ли сейчас в футболе Кикнадзе? И когда он вообще был востребован, кроме этого небольшого отрезка в «Локомотиве»?
Цорн летом 2020 года был уволен из «Спартака», проработав в клубе менее года. Летом 2021 года вместе с Ральфом Рангником Томас пришел в «Локомотив».
Кстати, слова Уткина об этом факте на ютубе теперь не смог найти...
Кстати, слова Уткина об этом факте на ютубе теперь не смог найти...