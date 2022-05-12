Шунин: «Конечно, в финале Кубка со „Спартаком“ будет непросто»

Голкипер «Динамо» поделился мыслями о выходе команды в финал Кубка России.

Выход в финал – хорошее достижение, но впереди ещё матч со «Спартаком». Конечно, будет непросто. «Алания» – команда, которая идёт на шестом месте в ФНЛ . Они играют в атакующий футбол с тремя нападающими. Пытались нас растянуть, разыгрывая мяч в своей штрафной – у них это не получилось. Моментов у наших ворот почти не было. При этом мы несколько раз поймали их на контратаке и спокойно закончили игру победой 3:0.

У всех хорошее настроение после победы, но никто не ликует. Впереди у нас сильные соперники и серьёзные матчи – игры идут одна за другой.