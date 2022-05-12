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Шунин: «Конечно, в финале Кубка со „Спартаком“ будет непросто»

сегодня, 17:29

Голкипер «Динамо» Антон Шунин поделился мыслями о выходе команды в финал Кубка России.

Выход в финал – хорошее достижение, но впереди ещё матч со «Спартаком». Конечно, будет непросто. «Алания» – команда, которая идёт на шестом месте в ФНЛ. Они играют в атакующий футбол с тремя нападающими. Пытались нас растянуть, разыгрывая мяч в своей штрафной – у них это не получилось. Моментов у наших ворот почти не было. При этом мы несколько раз поймали их на контратаке и спокойно закончили игру победой 3:0.

У всех хорошее настроение после победы, но никто не ликует. Впереди у нас сильные соперники и серьёзные матчи – игры идут одна за другой.

«Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России впервые за 72 года.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 20:11
какой умный, аж страх...
он выложил секретную информацию для 56ов, как сам?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 20:09
А вы играйте лучше.
Прохорович
Прохорович ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:45
такие же как и были у динамо И никакой они не лидер
Прохорович
Прохорович
сегодня в 19:44
Все Просто- вам просто надерут ж ==у как в последнем матче с Спарттаком
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:23
Наверно болели за Енисей
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:41
Вам со всеми не просто!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:38
Ворота защищать надеюсь доверят Лещуку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:37
Лидер чемпионата встретися с одним из аутсайдеров, какие могут быть проблемы.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 17:30
Что не просто это ясно, но нужно играть только на выигрыш
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