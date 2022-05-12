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Бышовец: «Черчесов вписал себя в историю одного из лучших клубов Венгрии»

сегодня, 14:50

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал успехи Станислава Черчесова, который завоевал с «Ференцварошем» чемпионат и Кубок Венгрии.

С этим Черчесова надо только поздравлять! «Ференцварош» — это команда с большими традициями. Приятно, что Черчесов вписал себя в историю одного из лучших клубов Венгрии. Это достижение говорит только о том, что у «Ференцвароша» очень хороший тренер.

Критерием тренера являются всё-таки не внутренние победы. Семак и Черчесов — очень сильные и грамотные специалисты. «Зенит» и «Ференцварош» отличают традиции, условия, уровень игроков. Думаю, на внутреннем уровне это действительно тренерские достижения. Критерий оценки — это участие и победы в еврокубках. К сожалению, «Зенит» мы не увидим, но за «Ференцварошем» обязательно проследим.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
сегодня в 17:49
Вписал и славненько
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:04
Повезло с клубом,Венгрия не показатель
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:20
Повезло ему с клубом.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:17
Молодец!
Cat01
Cat01
сегодня в 15:02
Молодец! Наша гордость за него!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:53
Удачи тебе Стас.
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