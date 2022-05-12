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Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии

сегодня, 15:13

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в Кубке Венгрии.

Победа только кажется лёгкой. Но до 84 минуты счёт был 1:0. В финале всё может произойти. Наш соперник мог изменить всё в любую секунду. Нам надо было быть начеку, потому что я свой первый домашний матч проиграл им 0:3. Сработало всё, что нарабатывали.

Тренерский штаб отработал на твёрдую пятерочку. Я и вчера на пресс-конференции сказал, что нам есть куда расти. Нам надо наших игроков в порядок привести, потому что мы всё ещё толком не поработали с командой. Мы готовились к каждой конкретной игре, ничего не придумывали. Нам нужна стабильность, нужно выходить на другой уровень.

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Все комментарии
Любoмир
Любoмир
сегодня в 17:44
Молодец... давай продолжай так же
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:16
Во даёт усатый!
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