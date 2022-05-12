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Шунин: «У спада „Динамо“ в конце сезона нет одной причины»

сегодня, 16:02

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о спаде московского клуба в концовке сезона.

Спад бывает у каждой команды. Сезон длинный – невозможно провести его ровно. Плюс общая непростая ситуация, которая влияет и на легионеров, и на русских ребят. Где-то невезение, где-то отсутствие опыта – нет одной причины.

Так получилось, что мы проиграли три матча подряд и подпустили к себе ближайших конкурентов. В такие моменты очень важно переломить ситуацию и победить. Мы знаем, в какой футбол играем, мы всё можем – постараемся не отдать своё место. После победы в полуфинале Кубка у всех хорошее настроение, с которым мы двигаемся дальше.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 17:40
Осталось немного матчей...крепитесь
Capral
Capral
сегодня в 17:31
Шунин правильно сказал: "игроки Динамо знают в какой футбол они играют". Но это-же, знают и соперники.....
berda2003
berda2003
сегодня в 17:29
вратарь - дырка и вот и весь спад...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:17
Одна из пртчин слабая игра вратаря
Cat01
Cat01
сегодня в 16:08
Игры поставят всех на своё место.... Ждём!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:05
Плохая игра голкипера
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:04
Очень не вовремя.
c5nqa57g6hp3
c5nqa57g6hp3
сегодня в 16:03
Просто это футбол
asraeil
asraeil
сегодня в 16:03
Нужно делать выводы и как то выходить из такой ситуации
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