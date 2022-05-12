Терюшков: «Если бы Юрана не было, мы бы хотели видеть Черчесова в „Химках“»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал успехи , который завоевал с «Ференцварошем» чемпионат и Кубок Венгрии.

Станислав Саламович — профессионал. Во всех своих клубах и сборной России он показывал, что заряжен на самый высокий результат. Мы можем его только поздравить с такими успехами в Венгрии. Мы можем только восхищаться его талантом. Он показывает на европейской арене, что русские тренеры могут добиваться самых высоких результатов.

Черчесов сам выбрал «Ференцварош», но его тренерские навыки были бы полезны в России. Будем надеяться, что он в ближайшее время выберет один из российских клубов.

Готовы пригласить Черчесова в «Химки»? Нет, у нас контракт с Сергеем Николаевичем Юраном. Если бы Юрана не было, мы бы, конечно, хотели видеть Станислава Саламовича у нас.