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Терюшков: «Если бы Юрана не было, мы бы хотели видеть Черчесова в „Химках“»

сегодня, 16:21

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал успехи Станислава Черчесова, который завоевал с «Ференцварошем» чемпионат и Кубок Венгрии.

Станислав Саламович — профессионал. Во всех своих клубах и сборной России он показывал, что заряжен на самый высокий результат. Мы можем его только поздравить с такими успехами в Венгрии. Мы можем только восхищаться его талантом. Он показывает на европейской арене, что русские тренеры могут добиваться самых высоких результатов.

Черчесов сам выбрал «Ференцварош», но его тренерские навыки были бы полезны в России. Будем надеяться, что он в ближайшее время выберет один из российских клубов.

Готовы пригласить Черчесова в «Химки»? Нет, у нас контракт с Сергеем Николаевичем Юраном. Если бы Юрана не было, мы бы, конечно, хотели видеть Станислава Саламовича у нас.

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Все комментарии
Mekail
Mekail
сегодня в 17:37
нЕ НУЖНО БЫЛО ЭТО ОЗВУЧИВАТЬ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:30
Это означает Юран готовься на выход.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:29
Это плевок в сторону Юрана
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