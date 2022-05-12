Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Генич: «Ваноли не только тренирует „Спартак“, но и сам сейчас тренируется»

сегодня, 15:45

Известный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли.

Руководство «Спартака» приучило нас к тому, что оно действует непредсказуемо. Но, наверное, Ваноли не просто так подписывали на долгосрочный контракт, чтобы через полгода ему помахали ручкой и сказали: «Нет, нам это не подходит». Тем более, что он пришел посреди сезона. Все фамилии, которые сейчас появляются (в качестве кандидатов в тренеры «Спартака»), это странно и удивительно.

Ваноли не исправил положение в чемпионате, но зимой изначально говорилось, что есть задача хорошо выступить в Кубке России. Команда вышла в финал. Очень важный будет матч, думаю, не надо дергаться. Все же Ваноли не только тренирует «Спартак», но и сам сейчас тренируется. Это его первый самостоятельный опыт работы. Думаю, его не уберут и дадут возможность поработать, даже если он не выиграет Кубок.

В плане имиджа очень важен матч против «Зенита». И для Ваноли, и для клуба. Потому что за 1:7, за слова Каттани про «Зенит» придется отвечать. Плюс петербургский клуб приезжает в качестве чемпиона, и если проиграть ему, да еще и крупно, то настроения перед финалом Кубка России это точно не добавит.

Все новости
Сёмин: «Благодаря чему Томас Цорн был приглашен в „Локомотив“?»
Сегодня, 18:05
Шунин: «Конечно, в финале Кубка со „Спартаком“ будет непросто»
Сегодня, 17:29
Терюшков: «Если бы Юрана не было, мы бы хотели видеть Черчесова в „Химках“»
Сегодня, 16:21
Шунин: «У спада „Динамо“ в конце сезона нет одной причины»
Сегодня, 16:02
Черчесов высказался о победе «Ференцвароша» в Кубке Венгрии
Сегодня, 15:13
Бышовец: «Черчесов вписал себя в историю одного из лучших клубов Венгрии»
Сегодня, 14:50
Сортировать
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
сегодня в 17:41
Пусть тренируется
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:01
Да , " великий " аналитик !)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:08
У Спартака одна проблема - Федун
drug01
drug01
сегодня в 16:06
Столько разговоров которые нагнетают страсти-мордасти
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:06
Ни о чем
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:04
Зря его оставили.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:00
Посмотрим что Константин будет говорить если Спартачек и Зени проиграет и Динамо...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:46
Костик в умного решил поиграть))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:46
Примерно так и есть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 