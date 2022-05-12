Генич: «Ваноли не только тренирует „Спартак“, но и сам сейчас тренируется»

Известный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере «Спартака» .

Руководство «Спартака» приучило нас к тому, что оно действует непредсказуемо. Но, наверное, Ваноли не просто так подписывали на долгосрочный контракт, чтобы через полгода ему помахали ручкой и сказали: «Нет, нам это не подходит». Тем более, что он пришел посреди сезона. Все фамилии, которые сейчас появляются (в качестве кандидатов в тренеры «Спартака»), это странно и удивительно.

Ваноли не исправил положение в чемпионате, но зимой изначально говорилось, что есть задача хорошо выступить в Кубке России. Команда вышла в финал. Очень важный будет матч, думаю, не надо дергаться. Все же Ваноли не только тренирует «Спартак», но и сам сейчас тренируется. Это его первый самостоятельный опыт работы. Думаю, его не уберут и дадут возможность поработать, даже если он не выиграет Кубок.

В плане имиджа очень важен матч против «Зенита». И для Ваноли, и для клуба. Потому что за 1:7, за слова Каттани про «Зенит» придется отвечать. Плюс петербургский клуб приезжает в качестве чемпиона, и если проиграть ему, да еще и крупно, то настроения перед финалом Кубка России это точно не добавит.