Газизов: «На сегодняшний день Агаларов — лучший нападающий России»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Арсенал», конечно, молодцы, но мы были сильнее, и это было видно по игре, по статистике, «Уфа» могла забивать больше. Обидно, что допустили ошибку, пропустили гол. Сегодня играли команды, которым сложно было в чемпионате, которые были припёрты к стенке. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас сегодня. Победа выдалась эмоциональной, я был на эмоциях во время матча. Сейчас эмоции утихнут, будем вести подготовку к матчу с «Рубином». Нам деваться некуда, нам нужна только победа.

Специалисты, болельщики, которые смотрели сегодняшний матч, видели, что у Агаларова было много моментов. Он провёл очень хорошую игру и забил как настоящий нападающий. Выполнил свою работу на пятёрку. На сегодняшний день Агаларов — лучший нападающий страны, не побоюсь этого сказать. Он доказывает это делом. Гамид молодец, хотел бы поздравить его болельщиков, болельщиков «Уфы», что у нас вырос такой футболист.