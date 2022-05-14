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Газизов: «На сегодняшний день Агаларов — лучший нападающий России»

сегодня, 16:47
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мыслями после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Арсенал», конечно, молодцы, но мы были сильнее, и это было видно по игре, по статистике, «Уфа» могла забивать больше. Обидно, что допустили ошибку, пропустили гол. Сегодня играли команды, которым сложно было в чемпионате, которые были припёрты к стенке. Спасибо болельщикам, которые поддерживали нас сегодня. Победа выдалась эмоциональной, я был на эмоциях во время матча. Сейчас эмоции утихнут, будем вести подготовку к матчу с «Рубином». Нам деваться некуда, нам нужна только победа.

Специалисты, болельщики, которые смотрели сегодняшний матч, видели, что у Агаларова было много моментов. Он провёл очень хорошую игру и забил как настоящий нападающий. Выполнил свою работу на пятёрку. На сегодняшний день Агаларов — лучший нападающий страны, не побоюсь этого сказать. Он доказывает это делом. Гамид молодец, хотел бы поздравить его болельщиков, болельщиков «Уфы», что у нас вырос такой футболист.

Ранее появлялась информация, что от подписания Агаларова отказался турецкий клуб.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:11
Не знаю, как на счет лучший, но результативный однозначный.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:08
Купец всегда свой товар хвалит
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:01
Самый перспективный это точно
shlomo
shlomo
сегодня в 17:11
Думаю, что один из лучших
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:53
Гамид молодец а главное старается.
Джерс Альф
Джерс Альф
сегодня в 16:53
Трудно не согласиться
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