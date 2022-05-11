Ваноли: «Могли закрывать матч с „Енисеем“ раньше»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Мы могли забивать раньше и закрывать матч раньше, чтобы сэкономить силы, но получилось так, как получилось. Этот матч был для нас чрезвычайно важен, и мы очень сильно хотели выйти в финал. Излишнее желание может порой сковывать футболистов, тем не менее, мы заслужили победу, и я благодарен ребятам.

Что касается большого количества забросов, это был наш план на игру, у «Енисея» очень высокая линия защиты, поэтому мы пытались делать эти проникающие передачи, но не все было идеально, иногда мы были медленнее, но я хочу поблагодарить своих ребят.