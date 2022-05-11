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Ваноли: «Могли закрывать матч с „Енисеем“ раньше»

сегодня, 22:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подвел итоги матча с «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Мы могли забивать раньше и закрывать матч раньше, чтобы сэкономить силы, но получилось так, как получилось. Этот матч был для нас чрезвычайно важен, и мы очень сильно хотели выйти в финал. Излишнее желание может порой сковывать футболистов, тем не менее, мы заслужили победу, и я благодарен ребятам.

Что касается большого количества забросов, это был наш план на игру, у «Енисея» очень высокая линия защиты, поэтому мы пытались делать эти проникающие передачи, но не все было идеально, иногда мы были медленнее, но я хочу поблагодарить своих ребят.

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 22:36
Да, моментов много было - реализуй хотя бы 50%, и счёт мог быть 5-0.
Но и 3-0 очень даже по игре.
Енисей хорошая команда, с атакующим потенциалом, но пока это уровень ФНЛ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:26
Ппц! И тут Остапа понесло!Закрывала((
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