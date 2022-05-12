Кубок Италии обрёл хозяина. «Интер» мечтает о «Золотом дубле», у «Юве» первый за 11 лет сезон без трофеев

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вчера, 12:11

Финал получился что надо!

Горячее миланское дерби в Риме

Шесть забитых мячей, 16 ударов в створ ворот на двоих, победный дубль Ивана Перишича в овертайме, лихо закрученный сюжет с волевыми усилиями обеих команд, два пенальти, удаление Массимилиано Аллегри — «Ювентус» и «Интер» выдали воистину легендарный финал Кубка Италии на «Олимпико». Это самый результативный решающий матч Кубка Италии за всю историю одноматчевых финалов (1943-1981 и с 2007-го), никогда прежде в монофинале не забивалось шесть голов, а в XXI веке было максимум четыре.

Важно не только количество голов, но и качество футбольного сюжета. А он оказался высшей пробы. Тон всему противостоянию задал Николо Барелла, открывший счет на 7-й минуте блестящим ударом из-за пределов штрафной. На быстрый гол «Интера» в первом тайме «Ювентус» ответил сразу двумя быстрыми мячами после перерыва: Алекс Сандро и Душан Влахович своими ударами в течение двух минут перевернули игру с ног на голову, превратив 0:1 в 2:1. Эти цифры сохранялись на табло до 80-й минуты, когда Хакан Чалханоглу сравнял счет с пенальти, ловко нарисованного Лаутаро Мартинесом.

Падение аргентинца выглядело картинным, но формальные основания для назначения одиннадцатиметрового у Паоло Валери имелись, а «Ювентус» поплатился за то, что слишком рано перешел в режим удержания счета. Две «двойки» завели игру в дополнительное время, где обнаружился настоящий герой финала: Иван Перишич сначала реализовал пенальти (штатных бьющих Чалханоглу и Мартинеса к тому моменту уже не было на поле), а потом забил с игры приблизительно с «точки Бареллы». На это у «Юве» ответа уже не нашлось — 4:2 в пользу «Интера», который выиграл Кубок Италии впервые за 11 лет.

«Интер» в погоне за «Золотым дублем»

Симоне Индзаги в своей тренерской карьере уже выигрывал Кубок Италии с «Лацио» в сезоне 2018/19, так что это его второй трофей. Также у Индзаги в коллекции три Суперкубка Италии, а вот Скудетто он пока не выигрывал, но надеется сделать это в ближайшие недели. После воодушевляющей победы над «Ювентусом» в финале Кубка Италии «Интер» сконцентрируется на чемпионате, где осталось сыграть два матча против «Кальяри» и «Сампдории» (18-я и 15-я команды в турнирной таблице). Впрочем, «нерадзурри» нужны не только собственные победы, но и осечка «Милана», опережающего соседей на 2 очка.

При этом у команды Стефано Пиоли объективно сложный календарь на финише: матч против «Аталанты», которой нужны победы для финиша в зоне еврокубков, и выездная встреча с коварным «Сассуоло», одержавшим победы над «Миланом» в двух последних очных матчах. Интересный факт: если «Милан» все же удержится на первом месте, в Италии состоится римейк футбольного сезона 2010/11, когда «Интер» выиграл кубок, а «Милан» — Скудетто. С тех пор «россонери» не забирались на первое место в Серии A, а «Интер» до нынешнего сезона даже в финалы Кубка Италии не попадал.

Впрочем, «нерадзурри» мечтают не о миланском дубле в национальных турнирах, а о собственном «Золотом дубле», который в последний раз удавался «Интеру» в 2010 году при Жозе Моуриньо. На самом деле, тогда был даже не дубль, а требл, ведь вдобавок к победам в чемпионате и Кубке Италии была победа в Лиге чемпионов. Сейчас речь только о господстве на Апеннинах, что тоже немало, учитывая, что еще недавно «Ювентус» выглядел объектом недвижимости на итальянском троне.

У «Ювентуса» первый за 11 лет сезон без трофеев

Тот самый сезон 2010/11, в котором «Милан» выиграл Серию A, а «Интер» прибрал к рукам Кубок Италии, до развязки вчерашнего финала оставался последней безтрофейной кампанией «Ювентуса». «Старая Синьора» выиграла девять чемпионских титулов кряду, попутно оформив четыре «Золотых дубля», а в прошлом сезоне продлила трофейную серию до десяти лет победой в Кубке Италии. Был шанс использовать аналогичную хитрость и сейчас, но «Интер» оказался категорически против. В итоге «Ювентус» впервые с 2011 года остался без титулов. Окончательный закат эпохи?

Комментарии и сопутствующие события

- После финала Кубка Италии подтверждено скорое завершение другой, еще более продолжительной для «Ювентуса» эпохи. Эпохи Джорджо Кьеллини. Капитан, символ и великий защитник «Старой Синьоры» выступает в Турине с 2005 года, но теперь готов поставить точку:

Я уступаю место молодежи, так как в следующем сезоне меня здесь не будет. В понедельник я попрощаюсь с болельщиками на стадионе, а против «Фиорентины» у меня будет последний матч. Я прощаюсь с этой командой, большим поклонником которой я буду, потому что «Ювентус» навсегда останется в моём сердце.

- Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как было спровоцировано его удаление, а также заявил, что его команда должна конвертировать досаду от неудач этого сезона в злость и желание побеждать:

Кто-то из «Интера» проходил мимо и пнул меня. Я разозлился, и судья абсолютно справедливо удалил меня. Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. Этот опыт пойдет нам на пользу. Жаль, что мы так и не обыграли «Интер» в этом сезоне – ни в Серии А, ни сегодня. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь.

- Симоне Индзаги отметил характер своей команды и напомнил, что «Интер» продолжает борьбу за Скудетто: