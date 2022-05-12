Soccer.ru
ГлавнаяБлогиОценочные сужденияИтоги и оценкиИталия. Кубок 2021/2022

Кубок Италии обрёл хозяина. «Интер» мечтает о «Золотом дубле», у «Юве» первый за 11 лет сезон без трофеев

вчера, 12:11
Футболисты «Интера»
00:00 / 00:00

Финал получился что надо!

Горячее миланское дерби в Риме

Шесть забитых мячей, 16 ударов в створ ворот на двоих, победный дубль Ивана Перишича в овертайме, лихо закрученный сюжет с волевыми усилиями обеих команд, два пенальти, удаление Массимилиано Аллегри — «Ювентус» и «Интер» выдали воистину легендарный финал Кубка Италии на «Олимпико». Это самый результативный решающий матч Кубка Италии за всю историю одноматчевых финалов (1943-1981 и с 2007-го), никогда прежде в монофинале не забивалось шесть голов, а в XXI веке было максимум четыре.

Важно не только количество голов, но и качество футбольного сюжета. А он оказался высшей пробы. Тон всему противостоянию задал Николо Барелла, открывший счет на 7-й минуте блестящим ударом из-за пределов штрафной. На быстрый гол «Интера» в первом тайме «Ювентус» ответил сразу двумя быстрыми мячами после перерыва: Алекс Сандро и Душан Влахович своими ударами в течение двух минут перевернули игру с ног на голову, превратив 0:1 в 2:1. Эти цифры сохранялись на табло до 80-й минуты, когда Хакан Чалханоглу сравнял счет с пенальти, ловко нарисованного Лаутаро Мартинесом.

Падение аргентинца выглядело картинным, но формальные основания для назначения одиннадцатиметрового у Паоло Валери имелись, а «Ювентус» поплатился за то, что слишком рано перешел в режим удержания счета. Две «двойки» завели игру в дополнительное время, где обнаружился настоящий герой финала: Иван Перишич сначала реализовал пенальти (штатных бьющих Чалханоглу и Мартинеса к тому моменту уже не было на поле), а потом забил с игры приблизительно с «точки Бареллы». На это у «Юве» ответа уже не нашлось — 4:2 в пользу «Интера», который выиграл Кубок Италии впервые за 11 лет.

«Интер» в погоне за «Золотым дублем»

Симоне Индзаги в своей тренерской карьере уже выигрывал Кубок Италии с «Лацио» в сезоне 2018/19, так что это его второй трофей. Также у Индзаги в коллекции три Суперкубка Италии, а вот Скудетто он пока не выигрывал, но надеется сделать это в ближайшие недели. После воодушевляющей победы над «Ювентусом» в финале Кубка Италии «Интер» сконцентрируется на чемпионате, где осталось сыграть два матча против «Кальяри» и «Сампдории» (18-я и 15-я команды в турнирной таблице). Впрочем, «нерадзурри» нужны не только собственные победы, но и осечка «Милана», опережающего соседей на 2 очка.

При этом у команды Стефано Пиоли объективно сложный календарь на финише: матч против «Аталанты», которой нужны победы для финиша в зоне еврокубков, и выездная встреча с коварным «Сассуоло», одержавшим победы над «Миланом» в двух последних очных матчах. Интересный факт: если «Милан» все же удержится на первом месте, в Италии состоится римейк футбольного сезона 2010/11, когда «Интер» выиграл кубок, а «Милан» — Скудетто. С тех пор «россонери» не забирались на первое место в Серии A, а «Интер» до нынешнего сезона даже в финалы Кубка Италии не попадал.

Впрочем, «нерадзурри» мечтают не о миланском дубле в национальных турнирах, а о собственном «Золотом дубле», который в последний раз удавался «Интеру» в 2010 году при Жозе Моуриньо. На самом деле, тогда был даже не дубль, а требл, ведь вдобавок к победам в чемпионате и Кубке Италии была победа в Лиге чемпионов. Сейчас речь только о господстве на Апеннинах, что тоже немало, учитывая, что еще недавно «Ювентус» выглядел объектом недвижимости на итальянском троне.

У «Ювентуса» первый за 11 лет сезон без трофеев

Тот самый сезон 2010/11, в котором «Милан» выиграл Серию A, а «Интер» прибрал к рукам Кубок Италии, до развязки вчерашнего финала оставался последней безтрофейной кампанией «Ювентуса». «Старая Синьора» выиграла девять чемпионских титулов кряду, попутно оформив четыре «Золотых дубля», а в прошлом сезоне продлила трофейную серию до десяти лет победой в Кубке Италии. Был шанс использовать аналогичную хитрость и сейчас, но «Интер» оказался категорически против. В итоге «Ювентус» впервые с 2011 года остался без титулов. Окончательный закат эпохи?

Комментарии и сопутствующие события

- После финала Кубка Италии подтверждено скорое завершение другой, еще более продолжительной для «Ювентуса» эпохи. Эпохи Джорджо Кьеллини. Капитан, символ и великий защитник «Старой Синьоры» выступает в Турине с 2005 года, но теперь готов поставить точку:

Я уступаю место молодежи, так как в следующем сезоне меня здесь не будет. В понедельник я попрощаюсь с болельщиками на стадионе, а против «Фиорентины» у меня будет последний матч. Я прощаюсь с этой командой, большим поклонником которой я буду, потому что «Ювентус» навсегда останется в моём сердце.

- Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, как было спровоцировано его удаление, а также заявил, что его команда должна конвертировать досаду от неудач этого сезона в злость и желание побеждать:

Кто-то из «Интера» проходил мимо и пнул меня. Я разозлился, и судья абсолютно справедливо удалил меня. Мы показали хорошую игру, но провалили концовку. Этот опыт пойдет нам на пользу. Жаль, что мы так и не обыграли «Интер» в этом сезоне – ни в Серии А, ни сегодня. Мы не выиграли ни одного трофея в этом сезоне. Нам нужно сохранить эту злость на следующий сезон, в котором мы должны вернуться на победный путь.

- Симоне Индзаги отметил характер своей команды и напомнил, что «Интер» продолжает борьбу за Скудетто:

Наша команда никогда не сдается. Когда мне нужна была реакция, то от этой команды я получал ее с июля по сегодняшний день – сплошной шквал эмоций. У нас осталась пара матчей в Серии А, и мы хотим выиграть их. А потом посмотрим в таблицу.

Бакаев — о матче с «Енисеем»: «Приберегли реализацию моментов для „Зенита“»
Вчера, 22:41
Ваноли вернул «Спартаку» волшебство. Юбилейный сезон завершат в финале Кубка России
11 маяВадим Багров в блоге Командный духКомментарии10
Тренер «Енисея» высказался о поражении от «Спартака» в 1/2 финала Кубка
11 мая
Ваноли: «Могли закрывать матч с „Енисеем“ раньше»
11 мая
«Это будет отличный финал Кубка России». Самедов о «Спартак» — «Динамо»
11 мая
Гендиректор «Ювентуса»: «Первой целью было попасть в ЛЧ, мы её достигли»
11 мая
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:57
Ювентус проиграл не из-за судейской ошибке, которая будем честными была, а
из-за трусости своего главного тренера Аллегри....слишком рано стал сушить игру, вот и вышло все это боком....
Интер с победой!!! Молодцы! Атакующий футбол в очередной раз победил.
Перишич переживает вторую молодость, а еще совсем недавно Конте хотел избавиться от него, а у Симоне он снова заиграл!
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:16
Браво, Интер! Поздравляю всех болельщиков черно-синих!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 13:11
Кубок Италии принадлежит Интеру. И это красивый кубок, потому что он такой желанный, красивый, потому что он заслуженный. Это экстраординарная команда, потому что она по-прежнему играла против «Ювентуса», соперника тысячи вызовов. В итоге «Интер» побеждал, потому что команда Индзаги уникальна в том, что умеет преодолевать трудности, таскать и тащить.

Первый гол Бареллы показал путь. Затем две невероятные минуты во втором тайме полностью изменили ход матча, и «Ювентус» вышел вперед. Интер не сдавался. Боролся, нашел 2-2 с пенальти Чалханоглу. Затем, в дополнительное время, он нанес два удара нокаутом. Их нанес Иван Перишич, человек судьбы. Сначала идеальный пенальти, затем удар слева, и в итоге 4-2. Бунт, когда Самир Ханданович поднял Кубок Италии. Восьмой в истории нерадзурри, первый с 2011 года.

«Интер» провел два матча подряд со счетом 4:2 (большая физическая нагрузка, а один из этих матчей еще и в дополнительное время), через 3 дня сыграют с Кальяри, который будет играть за выживание. «Милан» может стать чемпионом. А может и будет "золотой дубль".
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:04
С таким судейством не удивительно что Италия второй раз подряд пролетела мимо чемпионата мира. Позор конечно лютый а не судейство, Первый пеналь совершенно левый...второй пенальти 100% и судья пошёл смотреть, а первый как раз нужно было проверить повтор, Мартинес, конечно, тот ещё симулянт, там пенки близко не было, сам падал. Прям видно как он специально подстраивается под падение. Но в доп. время, конечно Интер показал, что заслужил кубок.
izrafel
izrafel
вчера в 12:54, ред.
Спасибо за статью.

Сюжет римского решающего матча переворачивался несколько раз. Интер красиво вырвал Кубок Италии у Юве (первый за 11 лет, хотя пропустили дважды за 55 секунд).

У Симоне Индзаги это второй Кубок Италии за тренерскую карьеру (первый был с Лацио три года назад) и пятый суммарно с игровым прошлым. Как у тренера у него тоже пятый титул: еще есть три Суперкубка – два с Лацио, один уже с Интером.

Но, честно говоря, первый пенальти выглядит очень сомнительным. По повторам показалось что Лаутаро сам в ногах запутался (по крайнем мере по тем повторам, что на ТВ показывали). Тем удивительнее что судья не пошёл смотреть ВАР (а второй пенальти пошёл, хотя он более очевидный). Странная история… Хочется верить что я ошибаюсь или то что судья просто не пригоден, в темные истории верить не хочется - такой футбол и такие победы не нужны.

Ну а так что, всех черно-синих с победой! Болельщикам Ювентуса удачи, надеюсь в следующем сезоне будете сильнее (хотя Алегри такого впечатления не создаёт, но вам виднее - не каждую игру смотрю). Всегда интересно смотреть футбол с сильными командами - будь то Ювентус, Милан или Лацио с Ромой.

Ждём концовку СериАла, надеюсь будет интересно и без спорных моментов.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:43
Миланский «Интер» выиграл 75-й розыгрыш Кубка Италии, обыграв самый успешный клуб в истории турнира. «Ювентус» надеялся выиграть рекордный 15-й титул, но действующие чемпионы были свергнуты «Интером» на римском стадионе «Олимпико».

Победа со счетом 4:2 в дополнительное время позволила «Интеру» выиграть свой первый Кубок Италии с 2011 года и восьмой раз за все время.

«Интер» вышел вперед на семи минутах благодаря прекрасному индивидуальному голу Николо Бареллы, который пробил слева, а затем забил гол с 25 ярдов.

«Ювентус» был равен в начале второго тайма, когда обнадеживающий удар Алекса Сандро взял верх над вратарем «Интера» Самиром Хандановичем, который издал нехарактерный для него рев. Через две минуты после того, как «Юве» сравняли счет, они были впереди. Ханданович заблокировал первую попытку Душана Влаховича, но не смог остановить подбор.

Хакан Чалханоглу сделал счет 2:2 с отличным пенальти после того, как Леонардо Бонуччи сфолил на Лаутаро Мартинесе. «Интер» получил еще один пенальти в дополнительное время, на этот раз за "поездку" Маттейса де Лигта на Стефана де Врея. Иван Перишич отличился с 12 ярдов. Затем Перишич закрепил победу «Интера» милым взмахом левой ноги.

Счет голевой, победа - волевой. Поздравляю болельщиков Интера!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:22
Интер победил заслуженно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 