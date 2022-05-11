Ваноли вернул «Спартаку» волшебство. Юбилейный сезон завершат в финале Кубка России

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вчера, 23:41

Приглашение Руя Витории стало ошибкой.

Витория против целого «Спартака»

Летом Салихова ссорилась с Поповым, спортивный директор увлекся той перепалкой как своей лестницей из горящего здания, и не смог привезти в команду нужных новичков. При этом поставили задачу выйти в Лигу чемпионов, а команда по схеме «4-3-3» не могла обыграть опасную «Бенфику». Руй Витория далеко не худший тренер из тех, кто был в «Спартаке», но долго не мог понять, куда попал.

Когда определился – закончилось терпение руководства. Ваноли ухватился за шанс на самостоятельную работу, разминулся с одним клубом веселых и не находчивых – «Тоттенхэмом», но попал в другой – «Спартак». В Москве ему было не суждено принять «Лейпциг» Тедеско, зато помчался через тернии к кубковым звездам. Новый наставник не стал ломать то, что работало, и хотя дрейфует между схемами, прекрасно понимает, что три центральных оборонца – база, которая прижилась.

Руй Витория это тоже понял, но природу не обманешь, не его эта схема. Каррера начертил дорожную карту – «Спартак» стал итальянским клубом по своей природе. Хотя с оговорками, ведь Ваноли оказался не самым строгим последователем идей Антонио Конте. От обороны «Спартак» абсолютно точно не играет. И теперь всех ждет отличный финал Кубка, ведь встречаются две размашистые, не старые и злые на себя команды.

Ваноли разрешил играть в футбол

Ничего хитрого в этом «Спартаке» нет, но появился темп и драйв. Такого набора достоинств в нынешней РПЛ достаточно, чтобы команда с нормальным составом выигрывала. Успели «Спартака» эмоциональные и не всегда простые – после поражения от Карпина обыгрывали «Крылья Советов» и «Урал» с пропущенными мячами. Сегодня мяч полностью не пересек линию ворот Максименко, но «Енисей» ничто не спасло от разгрома.

Промес открыл ворота Опарина, Бакаев хитрым обводящим ударом подчеркнул тотальное преимущество «Спартака», а в концовке Соболев закрыл вопрос о финальном результате. Хотя еще по первому тайму было понятно, кто пойдет в финал Кубка. Хотя «Енисей» толково огрызался и наносил удары в сторону ворот Максименко, подавал угловые и ловил соперника в искусственные офсайды, разница между командами бросалась в глаза. «Локомотив» и «Рубин» не поймали ритм клуба из ФНЛ , а «Спартак» был с ним на одной волне.

И выплыл первым, ведь у «красно-белых» в последних матчах видно желание. Лучше всего его демонстрирует ветеран Мозес, который готов играть и справа, и слева, и на сложной позиции, которую тестировали тактические извращенцы из числа тренеров на Дани Алвесе – свободного художника, плеймейкера с полуфланга. Ваноли сознательно упростил игру, ссылаясь на высокую линию защиты «Енисея», и не прогадал.

Слабая реализация могла ужаснуть

Фанатам, собравшимся на стадионе, было весело – много моментов, открытый футбол без обороны. А середина поля была в качестве проходного двора. Но попробуйте такой матч пересмотреть, и сразу станет понятно, что увидели парад грубейших ошибок. «Спартак» еще до отметки в полчаса мог забить минимум трижды. За всю игру нанесли 8 точных ударов, но даже те, что мимо, были смертельно опасными,

«Енисею» повезло, что они не уступили 7:0, но отдадим дань уважения клубу из ФНЛ . Они разобрали «Локомотив» (хотя тот разгром не был таким легким по сюжету и наполнению, как можно судить по счету – 0:4), затем обыграли «Рубин». «Спартаку» было бы непросто против таких соперников, обязательно выдумали себе приключения. Вместо этого выбили «Кубань» и ЦСКА , а теперь позволили себе фонтан ярких моментов. Промес, Николсон и Бакаев очень легко оставались в гордом одиночестве.

Между линиями «Спартак» отработал волшебно, и только спешка и святое разгильдяйство – от того, что многое получалось, помешали поставить точку в поединке раньше. Хотя ощущения, что «Енисей» вот-вот отыграется даже при счете 1:0 не было. Дело не в том, что гости выступали плохо, а скорее в уверенности и напоре «Спартака». В такие вечера не проигрывают, особенно перед родной публикой и против команды в стиле «Крыльев Советов».

Самая трудная игра снова следующая

Когда говорим о «Спартаке», то это именно так. Нередко человек может довольно точно предсказать, куда все идет. Например, грандиозные ошибки видны сразу, поэтому так часто вы лично прогнозировали, что произойдет с «Миланом» или с МЮ . А спустя годы убеждались, что не промахнулись в оценках и ставках. Это не проявление гениальности, ведь даже «свобода воли», если верить психиатрам – понятие условное. Навязанных вещей в нашей жизни много.

Нас формирует то, что мы слышим, видим. Тем, кому мы доверяем, порой ошибочно. Но когда имеем дело со «Спартаком», то часто наперед знаем – на все грабли, которые им разложила судьба, они наступят. Если бы спортивный директор, вроде Каттани, появился чуть раньше, а тренер, вроде Ваноли, приехал бы прошлым летом – Зарема и Леонид на трибунах пережили бы достаточно побед, чтобы назвать юбилейный сезон счастливым и успешным.

Например, «Спартак» мог выйти на второе место, если бы качество футбола было максимальным. Также неслучайно сыграют в финале Кубка. Соперник в решающем матче непростой – «Динамо». Опыта таких матчей у «красно-белых» откровенно нет, вышли в финал кубка впервые с 2006 года, поэтому в «Лужниках» возможно все. Вернее, почти все, ведь сомневаемся, что Шварц и Ваноли смогут остановить свои команды и заставить играть скучно.

При всем уважении к «Алании» и «Енисею», для турнирной интриги московское дерби в финале – идеальная и уникальная развязка. «Динамо» не попадет в ЛЧ , куда мчалось, зато может выиграть долгожданный трофей. У «Спартака» есть чемпионство пятилетней давности – быстро летит время, но Ваноли нужно утвердиться в роли тренера, которому поверит руководство. Очевидно, что над обороной после ухода Жиго еще долго будут работать.

Но атака через Николсона, Соболева, Промеса и Бакаева работает активно и результативно. Конечно, «Спартак» пока себя слабо контролирует, включение и выключение из игры происходят хаотично, отсюда разные таймы и вынужденные эксперименты тренера. Зато теперь видно, что футболисты «красно-белых» хотят играть у Ваноли и прогрессировать. А это не меньшая победа, чем над «Енисеем».