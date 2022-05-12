Бакаев — о матче с «Енисеем»: «Приберегли реализацию моментов для „Зенита“»

Полузащитник «Спартака» поделился мыслями после победы над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Для меня все точно могло быть лучше, потому что много моментов не забил. У меня было три выхода один на один. Где-то пожадничал, где-то надо было самому бить, но захотел дать передачу. Хочу поблагодарить Квинси за его пас мне. В следующий раз надо забивать. Слава Богу прошли в финал. Это большой день для нашего клуба. Если мы выиграем в финале, можно сказать, что достойно провели этот год. Болельщики будут нам очень благодарны, как и мы им за ту поддержку, которую они нам оказывают.

Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч — следующий. Приберегли реализацию для «Зенита».