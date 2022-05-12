Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиРоссия. Кубок 2021/2022

Бакаев — о матче с «Енисеем»: «Приберегли реализацию моментов для „Зенита“»

сегодня, 22:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мыслями после победы над «Енисеем» (3:0) в полуфинале Кубка России.

Для меня все точно могло быть лучше, потому что много моментов не забил. У меня было три выхода один на один. Где-то пожадничал, где-то надо было самому бить, но захотел дать передачу. Хочу поблагодарить Квинси за его пас мне. В следующий раз надо забивать. Слава Богу прошли в финал. Это большой день для нашего клуба. Если мы выиграем в финале, можно сказать, что достойно провели этот год. Болельщики будут нам очень благодарны, как и мы им за ту поддержку, которую они нам оказывают.

Самое главное, что мы прошли в финал. Ничего остальное не имеет значение. Самый главный матч — следующий. Приберегли реализацию для «Зенита».

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года.

Все новости
Кубок Италии обрёл хозяина. «Интер» мечтает о «Золотом дубле», у «Юве» первый за 11 лет сезон без трофеев
Сегодня, 12:11Александр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Ваноли вернул «Спартаку» волшебство. Юбилейный сезон завершат в финале Кубка России
Вчера, 23:41Вадим Багров в блоге Командный духКомментарии10
Тренер «Енисея» высказался о поражении от «Спартака» в 1/2 финала Кубка
Вчера, 22:44
Ваноли: «Могли закрывать матч с „Енисеем“ раньше»
Вчера, 22:24
«Это будет отличный финал Кубка России». Самедов о «Спартак» — «Динамо»
Вчера, 21:56
Гендиректор «Ювентуса»: «Первой целью было попасть в ЛЧ, мы её достигли»
Вчера, 20:47
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 23:20
Учитывая атаку Зенита, реализация у Спартака должна быть мощная.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 23:09
Что-то КБ не "Енисей" из ФНЛ, кажется, обыграли, а "Реал") Зарема оскорбляет фанатов "Зенита", Бакаев бахвалится. Как бы послевкусие горьким не оказалось.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:02
Бакаев — : «Приберегли реализацию моментов для „Зенита“»
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:00
Это он так шутит...
Очень тонкий юмор...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 22:51
Смелое заявление.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:49
Ждем праздничного разгрома !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:47
Матч , который ничего не решает может как угодно закончится. Зениту уже все по барабану, как впрочем и Спартаку.
beefs
beefs
сегодня в 22:45
Ну заяц, посмотрим как ты будешь забивать Зениту...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:44
Бакаев свой лимит голов уже использовал
drug01
drug01
сегодня в 22:43
Не надо хвастаться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 