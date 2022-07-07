Шаронов: «Я не понимаю, что такое „красивый футбол“»

Новый главный тренер « СКА -Хабаровск» в интервью клубной пресс-службе ответил на блиц-вопросы.

Красивый футбол или результат? Я не понимаю, что такое «красивый футбол». Результат.

Выиграть 1:0 или 4:3? Без разницы. Но если говорить о качестве игры в обороне, то 1:0.

Талант или усердная работа? Не понимаю слово «талант», есть потенциал. Одно без другого быть не может. Чтобы раскрыть потенциал нужна усердная работа.