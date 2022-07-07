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Шаронов: «Я не понимаю, что такое „красивый футбол“»

07 июля 2022, 12:17

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов в интервью клубной пресс-службе ответил на блиц-вопросы.

Красивый футбол или результат? Я не понимаю, что такое «красивый футбол». Результат.

Выиграть 1:0 или 4:3? Без разницы. Но если говорить о качестве игры в обороне, то 1:0.

Талант или усердная работа? Не понимаю слово «талант», есть потенциал. Одно без другого быть не может. Чтобы раскрыть потенциал нужна усердная работа.

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Все комментарии
1 984
1 984
07 июля в 13:54
Школа Бердыева.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:11
"Красивый футбол"-
это футбольный онанизм финала Лиги чемпионов,приведший всю публику в восторг и драматически закончившийся победой одних на последних секундах томительного дополнительного времени. Но где голы за 100 минут игры,эта квинтэссенция футбола???
Tostao
Tostao
07 июля в 12:50
Вот отсюда и отсутствие техничных российских игроков. Такой тренер, как Шаронов кричит с бровки на пацана:"Играй проще, выбей в аут!".
А потом не могут объяснить, почему мы всем прос... м.
Ironigor
Ironigor
07 июля в 12:43
Это уже клиника , если человек перестаёт понимать что такое красивый футбол⚽️ . Или может просто бросить бухать , а то уже притупляется взгляд на очевидное. Мне уже становится как-то жаль Романа .
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 12:39
Самое красивое в футболе, это результат. Красиво можно и 79****я.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 12:31
Самое красивое в футболе это эмоции, от 1:0 их обычно минимум
stanichnik
stanichnik
07 июля в 12:20
Самое красивое в футболе это счёт на табло
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