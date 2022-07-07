Шаронов: «Я не понимаю, что такое „красивый футбол“»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов в интервью клубной пресс-службе ответил на блиц-вопросы.
Красивый футбол или результат? Я не понимаю, что такое «красивый футбол». Результат.
Выиграть 1:0 или 4:3? Без разницы. Но если говорить о качестве игры в обороне, то 1:0.
Талант или усердная работа? Не понимаю слово «талант», есть потенциал. Одно без другого быть не может. Чтобы раскрыть потенциал нужна усердная работа.
это футбольный онанизм финала Лиги чемпионов,приведший всю публику в восторг и драматически закончившийся победой одних на последних секундах томительного дополнительного времени. Но где голы за 100 минут игры,эта квинтэссенция футбола???
это футбольный онанизм финала Лиги чемпионов,приведший всю публику в восторг и драматически закончившийся победой одних на последних секундах томительного дополнительного времени. Но где голы за 100 минут игры,эта квинтэссенция футбола???
А потом не могут объяснить, почему мы всем прос... м.
А потом не могут объяснить, почему мы всем прос... м.