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Смертин: «Мне очень грустно наблюдать за судьбой „Бордо“»

07 июля 2022, 11:58

Бывший футболист «Бордо» Алексей Смертин прокомментировал ситуацию французского клуба. По итогам минувшего сезона «Бордо» вылетел из Лиги 1, а в июне был переведен в третий дивизион.

Мне очень жаль, конечно. Если я не ошибаюсь, «Бордо» в профессиональной лиге с 1937 года. И сейчас, чтобы подняться, потребуется минимум пять, а то и семь лет.

Управление клубом неоднократно менялось. Сначала одна американская компания — General American Capital Partners, затем другая — King Street. Потом клуб стал принадлежать Жерару Лопесу, очень странный финансист по мнению как жителей Бордо, так и непосредственно самих болельщиков.

У клуба были долги, сейчас он вообще может перестать существовать — в этом году такой вердикт вынесло министерство. Последние четыре года «Бордо» играл все хуже и хуже, уровень игры был весьма неудовлетворительный, плюс ко всему такое управление.

В мое время «Бордо» считался обладателем одной из самых сильных академий, в последнее же время она работает слабо. По-моему, сейчас там только два футболиста, играющих на хорошем уровне. Академия просто перестала выдавать сильных спортсменов.

Смертин выступал за «Бордо» с 2000 по 2003 год.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
07 июля в 18:30
    протон
    протон
    07 июля в 17:47
    Президент Бордо :»Нам обещали мораторий на вылет в этом сезоне , Бордо может перестать существовать «
    Союзник противников
    Союзник противников
    07 июля в 13:12
    В "Бордо" -бордель,все пьют бордо.
    fzju55c79tca
    fzju55c79tca
    07 июля в 13:06
    Видно такое время...
    3m27n279tetg
    3m27n279tetg
    07 июля в 12:49
    Его можно понять
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    07 июля в 12:43
    Платини вроде не играл за Бордо..
    Жиресс лучший бомбардир клуба
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    07 июля в 12:35
    печально видеть это с легендарным клубом...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ David Young (раскрыть)
    07 июля в 12:11
    Шанс возродиться всегда есть, а вот вернуть годы, нет.
    kdypfa9mvja9
    kdypfa9mvja9
    07 июля в 12:06
    что поделаешь, отдались в чужие руки...
    David Young
    David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    07 июля в 12:04
    У клуба всё ещё есть шанс возродиться и стать сильным вновь.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    07 июля в 12:03
    Бордо с Платини, с Тигана, Шалана..я ничего не перепутал?). Было время не то, что нынешнее племя.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    07 июля в 12:01
    Нам всем грустно! 😪
    Гость
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