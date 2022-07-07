Смертин: «Мне очень грустно наблюдать за судьбой „Бордо“»

Бывший футболист «Бордо» прокомментировал ситуацию французского клуба. По итогам минувшего сезона «Бордо» вылетел из Лиги 1, а в июне был переведен в третий дивизион.

Мне очень жаль, конечно. Если я не ошибаюсь, «Бордо» в профессиональной лиге с 1937 года. И сейчас, чтобы подняться, потребуется минимум пять, а то и семь лет.

Управление клубом неоднократно менялось. Сначала одна американская компания — General American Capital Partners, затем другая — King Street. Потом клуб стал принадлежать Жерару Лопесу, очень странный финансист по мнению как жителей Бордо, так и непосредственно самих болельщиков.

У клуба были долги, сейчас он вообще может перестать существовать — в этом году такой вердикт вынесло министерство. Последние четыре года «Бордо» играл все хуже и хуже, уровень игры был весьма неудовлетворительный, плюс ко всему такое управление.

В мое время «Бордо» считался обладателем одной из самых сильных академий, в последнее же время она работает слабо. По-моему, сейчас там только два футболиста, играющих на хорошем уровне. Академия просто перестала выдавать сильных спортсменов.