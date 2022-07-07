Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Суперкубок 2022

«Недовольство „Спартака“ отчасти могу понять». Кузяев о Суперкубке в Питере

07 июля 2022, 11:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мыслями перед игрой со «Спартаком» за Суперкубок России.

Суперкубок для меня – полноценный трофей, особенно в матче с таким принципиальным соперником, как «Спартак». Вовсе не рассматриваю эту игру как набор кондиций к предстоящему чемпионату. Уверен, нас ждет зрелищная игра.

Высказывания «Спартака» на тему места проведения игры дополнительно мотивируют «Зенит»? Я скажу так: это решение РФС, которое мы все должны уважать. Видимо, у РФС на то были весомые причины. Я, как игрок «Зенита», конечно, рад, что Суперкубок пройдет у нас в Питере. Не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» я отчасти могу понять. Имею в виду то, что матч пройдет в Питере.

Ранее стало известно, кто рассудит встречу между «Зенитом» и «Спартаком». Матч состоится 9 июля, начало — в 19:00 мск.

Все новости
Сперцян: «После 1:3 было ощущение, что можем вытащить матч со „Спартаком“»
Сегодня, 06:35
Сперцян оценил старт нового сезона для «Краснодара»
Сегодня, 06:31
Камоцци считает, что «Спартак» может в РПЛ финишировать выше «Зенита»
Сегодня, 03:15
Мележиков: «„Спартак“ меняется, проявляет характер»
Сегодня, 03:12
Пономарев: «В „Сочи“ подумали, что они уже академики, хотя окончили ПТУ»
Сегодня, 02:23
Зобнин: «Удаление у „Краснодара“ перевернуло ход матча»
Сегодня, 02:18
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
07 июля в 17:47
Любой матч за трофей финал Кубка или Суперкубка, должен прописываться за ранее, когда ещё неизвестны победители турниров!!! Должен выбираться голосованием город и стадион+резервный стадион если на первом ввиду обстоятельств играть нельзя!!!
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:13
Пожалей их делом:Забей победный для Арнольдыча автогол. Что зря языком молоть???
makkie
makkie
07 июля в 12:47
Я скажу так: это решение РФС, которое мы все должны уважать
____________________________

А если РФС предложит расформировать Зенит? Шучу-шучу, тогда Вселенная перевернётся ))))
25процентный клоун
25процентный клоун
07 июля в 12:30, ред.
он так и не понял, что матч пройдёт не в Питере а на домашнем стадионе зенита
КЭТиК
КЭТиК
07 июля в 11:49
Фактор своего поля безусловно в пользу Зенита.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 