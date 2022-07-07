«Недовольство „Спартака“ отчасти могу понять». Кузяев о Суперкубке в Питере

Полузащитник «Зенита» поделился мыслями перед игрой со «Спартаком» за Суперкубок России.

Суперкубок для меня – полноценный трофей, особенно в матче с таким принципиальным соперником, как «Спартак». Вовсе не рассматриваю эту игру как набор кондиций к предстоящему чемпионату. Уверен, нас ждет зрелищная игра.