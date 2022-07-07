«Недовольство „Спартака“ отчасти могу понять». Кузяев о Суперкубке в Питере

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мыслями перед игрой со «Спартаком» за Суперкубок России.
Суперкубок для меня – полноценный трофей, особенно в матче с таким принципиальным соперником, как «Спартак». Вовсе не рассматриваю эту игру как набор кондиций к предстоящему чемпионату. Уверен, нас ждет зрелищная игра.
Высказывания «Спартака» на тему места проведения игры дополнительно мотивируют «Зенит»? Я скажу так: это решение РФС, которое мы все должны уважать. Видимо, у РФС на то были весомые причины. Я, как игрок «Зенита», конечно, рад, что Суперкубок пройдет у нас в Питере. Не надо далеко лететь. Но недовольство «Спартака» я отчасти могу понять. Имею в виду то, что матч пройдет в Питере.
Ранее стало известно, кто рассудит встречу между «Зенитом» и «Спартаком». Матч состоится 9 июля, начало — в 19:00 мск.
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А если РФС предложит расформировать Зенит? Шучу-шучу, тогда Вселенная перевернётся ))))
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А если РФС предложит расформировать Зенит? Шучу-шучу, тогда Вселенная перевернётся ))))