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Семак: «Оценивать тренера „Спартака“ — не моё дело. Я пожелаю ему удачи»

07 июля 2022, 11:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России против «Спартака».

Сильно ли изменился «Спартак»? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Что касается схемы и требований главного тренера, то сложно что-то говорить. Посмотрим, какая будет вариативность. Пока преждевременно что-то говорить. Это не моё дело оценивать тренера «Спартака». Я пожелаю ему удачи. Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут. Команда хорошая, нас ждёт интересный матч.

Встреча пройдёт 9 июля. Начало — в 19:00 мск.

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Все комментарии
протон
протон
07 июля в 17:48
Семак как всегда корректен.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 13:41
Ну уровень Семака давно уже всем известен - НОЛЬ без Газпрома !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 13:26
В этом матче новый тренер спартака получит первую пощёчину.
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:01
Как можно оценивать бесценное Никто??? Вот когда вдруг он станет Кем-то,тогда и оценим.А вдруг? Се человек...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 12:44
лучшие бразильцы зенита -Азмун и Дзюба точно не помогут, а остальные игроки настроения
Caniggia
Caniggia
07 июля в 12:16
Новому испанскому тренеру Спартака всего 33 года! Уже этим он вызывает любопытство. Посмотрим какой станет игра команды с этим тренером, а пока что-то определённое говорить про него преждевременно.
makkie
makkie
07 июля в 11:36
Думаю, бразильцы Зенита снова вытянут команду.
нечитайло
нечитайло
07 июля в 11:36
Мы все надеемся на отличный матч
sv_1969
sv_1969
07 июля в 11:33
Ну и правильно
Гость
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