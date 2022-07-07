Семак: «Оценивать тренера „Спартака“ — не моё дело. Я пожелаю ему удачи»

Главный тренер «Зенита» порассуждал о предстоящем матче за Суперкубок России против «Спартака».

Сильно ли изменился «Спартак»? У нас не так много информации. По составу они меняются очень незначительно. Игроки остаются те же. Что касается схемы и требований главного тренера, то сложно что-то говорить. Посмотрим, какая будет вариативность. Пока преждевременно что-то говорить. Это не моё дело оценивать тренера «Спартака». Я пожелаю ему удачи. Посмотрим, как они будут играть, какую схему выберут. Команда хорошая, нас ждёт интересный матч.