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Оздоев — о Смолове в «Сельте»: «Забил „Реалу“ и „Барсе“. А дальше-то что?»

07 июля 2022, 10:18

Бывший хавбек «Зенита» Магомед Оздоев высказался об опыте выступлений Фёдора Смолова за «Сельту».

Смолов ездил в «Сельту» для галочки? Он поехал всего на два месяца. Забил «Реалу» и «Барселоне» – молодец. А дальше-то что? Вернулся в «Локомотив». И какой смысл тогда был в Европе? По мне, Смол допустил ошибку, когда вернулся из «Фейеноорда». Нужно было там цепляться до конца. С его потенциалом и возможностями у него бы получилось.

Лично я, если бы была возможность вернуться в прошлое, никогда бы не ушел из «Шальке». Я бы просидел два года без официальных матчей, но остался бы.

Смолов выступал за «Сельту» на правах аренды в 2020 году. В 14 матчах в составе команды он забил 2 гола.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Futurista (раскрыть)
08 июля в 13:57
...а дальше одна оздоевщина -бескрылая,но жирная.
5fy4c4479pcn
5fy4c4479pcn
08 июля в 08:32
Ждем теперь,что скажет Дзюба))) Лучше бы клуб новый искали,чем других обсуждать и друг друга расхваливать)) Что то пока не слышно,чтобы хотя бы один европейский клуб заинтересовался Оздоевым или Дзюбой)))
Futurista
Futurista
07 июля в 18:57
Оздоев: "Ну вот слетал Гагарин один раз в космос – молодец. А дальше-то что?"...
Союзник противников
Союзник противников ответ Garrincha58 (раскрыть)
07 июля в 14:08
Подобные вопросы надо всегда задавать покупателю(арендатору).Адрес "Сельты" дать???
амурец
амурец
07 июля в 14:03
А ты бы им забил?, Федя конечно не супер, но Оздоев сам то ни о чем
Garrincha58
Garrincha58
07 июля в 13:54
Смолов полная посредственность российского футбола непонятно на кой х... его туда брали в аренду а сейчас непонятно как Кокорин оказался в Фиорентине они что слепые что ли
Союзник противников
Союзник противников
07 июля в 13:00
Вот Оздоев делает всё правильно: Востребован,но нигде не играет!!!
Dima salev
Dima salev
07 июля в 12:44
Наши футболисты могут только языком болтать а в деле начнут гулянки
Sandr2011
Sandr2011
07 июля в 12:15
Два года без матчей 🙈. Жесть, слов нет
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
07 июля в 12:05
Так у него и голевых передач - 1!!! в прошлом сезоне! Не Оздоеву о других говорить, или он так тему от своей персоны уводит?!
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
07 июля в 11:54, ред.
Слова вырваны из контекста и его крайнего интервью? Тогда пост содержит иное представление, в данном случае о его меркантильности. Корыстный лентяй)
Мessi 10
Мessi 10
07 июля в 11:47
«Просидел бы два года без матчей, но остался бы».
Вся суть российских футболистов. Бесполезная масса.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 июля в 11:32
На самом деле пост по теме, потому что Смолов в целом не "забил "Барселоне" и "Реалу"", а по факту за всё время только два мяча в пустые ворота и добил, по случайности именно этим клубам, но был он там абсолютно мертвый, и Яго Аспас, лидер команды, просто откровенно матерился каждый раз, как давал ему мяч, а тот в очередной раз тупо терял.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ZIBO rock (раскрыть)
07 июля в 11:30
Так Оздоев и не нападающий
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 июля в 11:22
Футболист должен играть а сидеть на лавочке годами.
ZIBO rock
ZIBO rock
07 июля в 11:11, ред.
Это говорит человек который в прошлом сезоне за Зенит в 13-и играх забил 1 мяч! Ну не идут ворота к Магомеду!)
Болельщик Урожая
Болельщик Урожая
07 июля в 11:01
Бубнин
Бубнин
07 июля в 11:01, ред.
Я 2 года не играл,
Просидел, но не ушел.
Вот такой у нас футбол.
nikoladolgov
nikoladolgov
07 июля в 11:01
Нет у тебя такого таланту , чтоб за сезон три касания сделать и зарплату полностью получать !
Так учись у Кокорина.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 10:47
Пономарев о таких и говорил. Перевернули все с ног на голову. И 5 тыс много...тугриков.
memphis
memphis
07 июля в 10:42
А при чем здесь Шальке?
y825vzfytw95
y825vzfytw95
07 июля в 10:35
Козлодоеву больше не наливать!
4tmxz3g9mvhy
4tmxz3g9mvhy
07 июля в 10:34
Закрой варежку
stavr74
stavr74
07 июля в 10:33
сидеть и не играть
вот он , лозунг зажравшихся деревянных клоунов
112910415
112910415
07 июля в 10:32
просидеть без матчей ... так себе мечта !
протон
протон
07 июля в 10:32
Изначальный смысл футбола — получить удовольствие от игры. Прожить всю жизнь в футболе и при наличии возможности ни разу не попробовать выйти на поле в Ла Лиге — это было бы ошибочным шагом для многих игроков. Люди ведь даже один матч могут вспоминать всю жизнь, а тут был не один. В общем, понимаю Федю.
Elliada
Elliada
07 июля в 10:29, ред.
"...никогда бы не ушел из «Шальке». Я бы просидел два года без официальных матчей, но остался бы"

То есть Кокорин кумир Оздоева?
FenixSL
FenixSL ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
07 июля в 10:26
да, но сказал то по делу)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
07 июля в 10:23
Оздоев, ты никто
stanichnik
stanichnik
07 июля в 10:21
Сам то Оздоев чего добился, чем может похвастаться, чтобы вот так других обсуждать и давать советы.
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